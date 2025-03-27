屏東森林變垃圾場！清出400公斤廢棄家具 林保署將追查

林業及自然保育署屏東分署森林護管員近期巡護時，發現森林內遭人棄置大量廢棄家具及垃圾，嚴重影響森林環境與生態平衡，森林護管員與國家森林監測志工花一天，清出400公斤廢棄物，讓森林恢復原貌。

屏東分署指出，森林不僅是大自然重要資源，能涵養水源、淨化空氣和土壤，還是許多野生動物的棲息地。但一些不負責任民眾將垃圾隨意丟棄森林中，不僅破壞森林美麗，也威脅生態功能。當森林變成「垃圾場」，不僅喪失淨化空氣和涵養水源的能力，還會影響野生動物的生存環境。

屏東分署呼籲，依據森林法第43條、第56-1條，擅自堆積廢棄物或排放汙染物行為，將裁處6萬元至30萬元罰鍰。為加強監控，已在多處易發現廢棄物區域安裝監測相機，嚴格追查違法行為，防止不法人士繼續對森林造成傷害。