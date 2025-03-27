屏東欠稅大戶欠繳3570餘萬元 高樹鄉5筆土地遭法拍

法務部行政執行署屏東分署今年4月聯合拍賣日就在4月1日下午3點舉行，當天法拍屏東滯欠大戶鍾姓義務人欠繳所得稅3132萬元加上房屋稅438萬多元，共欠繳3570餘萬元，將法拍名下高樹鄉等5筆土地，將進行第2次拍賣，底價合計738萬4000元。

屏東分署指出，此次聯合拍賣中，將拍賣屏東縣新埤鄉新民路41巷27號的連棟三層住宅，目前為空屋，底價為368萬元，歡迎有居住需求之民眾來投標。

屏東分署表示，分署滯欠大戶鍾姓義務人因欠繳所得稅3132萬餘元及房屋稅438萬餘元未繳納，其名下所有屏東縣高樹鄉長榮段403等5筆地號土地將進行第2次拍賣，底價合計738萬4000元，該5筆土地位於高樹鄉都市計畫區，4筆為住宅用地，另外1筆為道路用地，位處高樹鄉市區，地點佳備受矚目，因有第三人建物坐落其上，拍定後不點交。

此外，另1筆位處屏東市新興段25地號1筆土地，本次將以底價162萬元第1拍，使用分區為鄉村區乙種建築用地，現作為道路使用，拍定後不點交，歡迎對不動產投資有興趣的民眾來投標。其他不動產拍賣標的尚有位於崁頂鄉及高樹鄉等多筆土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期每月第「1」周，星期「2」下午「3」點在分署屏東市建豐路180巷28號，舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢拍賣訊息。