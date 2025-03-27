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高雄國民黨晚會10里長抗議 被警方帶離未造成困擾

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部今晚在鳳山五甲龍成宮舉辦政策說明會，吸引人潮。記者林保光／攝影
國民黨高雄市黨部今晚在鳳山五甲龍成宮舉辦政策說明會，吸引人潮。記者林保光／攝影

國民黨高雄市黨部今晚在鳳山區五甲龍成宮，舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，晚會未開場，高雄市政府市政顧問便帶10名里長到場要抗議，經警方帶至事先規畫的「意見表達區」，暢所欲言後離開。

由於網路曾傳，有人要攜帶「可以一次斃命的物品」參加國民黨這場活動，並有民間團體醞釀到場抗議，高雄市警局已事先規畫200餘警力戒備，避免節外生枝。

今晚6時許，高雄市政府市政顧問蘇致榮帶領10名鳳山區里長到會場，要表達他們的抗議，立即由警方勸往設在龍成宮旁的協善心德堂「意見表達區」表達心聲，呼口號後，約10分鐘離去，未造成警方執法困擾。

蘇致榮等人表示，藍、白刪減預算，影響民生，導致基層里長服務預算受影響，才來表達他們的不滿。

國民黨高雄市黨部舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，包括國民黨高雄市黨部主委柯志恩、民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介、前立委鄭麗文及高雄市國民黨籍議員等人參加活動，一開場司儀便高呼「台灣人民作主」、「反對民進黨的為非作歹、獨裁」。

國民黨高雄市黨部今晚舉辦政策說明會，市府顧問蘇致榮（右）與里長在意見表達區表達不滿。記者林保光／翻攝
國民黨高雄市黨部今晚舉辦政策說明會，市府顧問蘇致榮（右）與里長在意見表達區表達不滿。記者林保光／翻攝
國民黨高雄市黨部今晚舉辦政策說明會，有里長到場表示要抗議。記者林保光／攝影
國民黨高雄市黨部今晚舉辦政策說明會，有里長到場表示要抗議。記者林保光／攝影
國民黨高雄市黨部今晚在鳳山五甲龍成宮舉辦政策說明會，吸引人潮。記者林保光／攝影
國民黨高雄市黨部今晚在鳳山五甲龍成宮舉辦政策說明會，吸引人潮。記者林保光／攝影

台灣人 國民黨 高雄市

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