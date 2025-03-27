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屏東森林遭棄400公斤廢棄物 林保署加強監控

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣瑪家鄉一處森林遭人棄置大量廢棄家具及垃圾，重約400公斤。林保署屏東分署表示，觸犯森林法將裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰，已在多處安裝監測相機加強監控

林業及自然保育署屏東分署告訴中央社記者，森林護管員近期在巡護過程中，發現有沙發及大量門窗框等廢棄物，遭棄置於瑪家鄉斜坡上。為維護森林潔淨，護管員與國家森林監測志工共同進行清除行動，以綁繩方式逐一將廢棄物往上拉，清運過程耗費數小時、相當辛苦，清理成果總重約400公斤，占滿了一卡車。

林保署屏東分署表示，森林不僅是大自然重要資源，能涵養水源、淨化空氣和土壤，還是許多野生動物棲息地。一些不負責任民眾將垃圾隨意丟棄於森林中，不僅破壞森林美麗，也威脅生態功能。當森林變成垃圾場，不僅會喪失淨化空氣和涵養水源能力，還會影響野生動物生存環境。

林保署屏東分署指出，擅自堆積廢棄物或排放污染物行為，依據「森林法」將裁處6萬至30萬元罰鍰。為加強監控，已在多處易發現廢棄物區域安裝監測相機，嚴格追查違法行為，防止不法人士繼續對森林造成傷害。

林保署屏東分署提醒，保護森林是每個人應盡責任，為了讓森林能持續生生不息，山林活動應遵守無痕山林準則，將垃圾帶走並尊重自然，若發現違法丟棄垃圾行為，立即通報相關單位，共同守護珍貴森林資源。

屏東縣 廢棄物 監控

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