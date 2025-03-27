金門歡慶農民節 農會盼縣府協助拓展農產通路助產銷

為慶祝農民節，金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大活動，表揚5位模範農事小組長、34位模範農民及6位績優安全農業示範農戶，肯定他們在農業生產、技術創新及社區服務上的貢獻。金門縣農會理事長蔡水游表示，農民是農業發展的基石，農會感謝所有農民的努力，並期許未來持續推動農業創新與永續發展。

今年慶祝大會以「推動新農業運動、金門農業亮起來」為主題，由蔡水游主持，與會貴賓包括副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣農會常務監事許玉昭、總幹事文水成，以及縣議會副議長歐陽儀雄與各級民代等。

獲獎的5位模範農事小組長分別來自金城、金寧、金湖、金沙及烈嶼，各自在農業發展與政策推廣上表現卓越。此外，34位模範農民在高粱、小麥及有機蔬果栽培等領域成果豐碩，6戶績優安全農業示範農戶則以嚴格的農安標準樹立典範。

蔡水游表示，往年都在農會的乾燥中心舉辦，場地較「陽春」，今年首次選在五星級飯店舉行，希望讓辛苦一整年的農民，能在舒適環境中共襄盛舉。他指出，金門農產種類有限，但縣府近年大力推廣安全農業與有機蔬菜，希望提升農產品競爭力。對於近期高麗菜價格大跌，他呼籲縣府協助加工與通路開發，減輕農民負擔。

農會總幹事文水成則提到，天氣變化影響農作收成，高粱保險可幫助農民分散風險，農會將爭取保費補助，鼓勵更多農民投保。此外，農產品溯源機制已由過去的10%至20%提升至80%至90%，確保消費者能追溯來源。

副縣長李文良強調，農會是縣府與農民間的重要橋樑，不僅協助政策推廣，也在技術輔導上發揮關鍵作用。他回憶8年前擔任教育處長時推動學校午餐契作，如今該計畫獲得更多農戶支持，讓學生能夠吃到健康食材。

吳增允則指出，金門土地貧瘠，灌溉水源取得不易，但在農會努力下，農業仍穩步發展，中央政府將持續關注金門農業，協助解決生產與銷售挑戰。