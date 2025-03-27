快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

聽新聞
0:00 / 0:00

金門歡慶農民節 農會盼縣府協助拓展農產通路助產銷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大慶祝活動，金門副縣長李文良頒發當選證書給各新任理事。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大慶祝活動，金門副縣長李文良頒發當選證書給各新任理事。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝農民節，金門農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大活動，表揚5位模範農事小組長、34位模範農民及6位績優安全農業示範農戶，肯定他們在農業生產、技術創新及社區服務上的貢獻。金門縣農會理事長蔡水游表示，農民是農業發展的基石，農會感謝所有農民的努力，並期許未來持續推動農業創新與永續發展。

今年慶祝大會以「推動新農業運動、金門農業亮起來」為主題，由蔡水游主持，與會貴賓包括副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣農會常務監事許玉昭、總幹事文水成，以及縣議會副議長歐陽儀雄與各級民代等。

獲獎的5位模範農事小組長分別來自金城、金寧、金湖、金沙及烈嶼，各自在農業發展與政策推廣上表現卓越。此外，34位模範農民在高粱、小麥及有機蔬果栽培等領域成果豐碩，6戶績優安全農業示範農戶則以嚴格的農安標準樹立典範。

蔡水游表示，往年都在農會的乾燥中心舉辦，場地較「陽春」，今年首次選在五星級飯店舉行，希望讓辛苦一整年的農民，能在舒適環境中共襄盛舉。他指出，金門農產種類有限，但縣府近年大力推廣安全農業與有機蔬菜，希望提升農產品競爭力。對於近期高麗菜價格大跌，他呼籲縣府協助加工與通路開發，減輕農民負擔。

農會總幹事文水成則提到，天氣變化影響農作收成，高粱保險可幫助農民分散風險，農會將爭取保費補助，鼓勵更多農民投保。此外，農產品溯源機制已由過去的10%至20%提升至80%至90%，確保消費者能追溯來源。

副縣長李文良強調，農會是縣府與農民間的重要橋樑，不僅協助政策推廣，也在技術輔導上發揮關鍵作用。他回憶8年前擔任教育處長時推動學校午餐契作，如今該計畫獲得更多農戶支持，讓學生能夠吃到健康食材。

吳增允則指出，金門土地貧瘠，灌溉水源取得不易，但在農會努力下，農業仍穩步發展，中央政府將持續關注金門農業，協助解決生產與銷售挑戰。

現場除頒獎表揚，還安排聯歡餐會與幸運摸彩，讓農民們在歡樂氛圍中共度佳節，金門縣農會期許未來深化農業創新，攜手農民打造永續發展環境，讓金門農業持續發光發熱。

金門縣農會理事長蔡水游在致詞時表示，農民是農業發展的基石，農會感謝所有農民的努力，並期許未來持續推動農業創新與永續發展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會理事長蔡水游在致詞時表示，農民是農業發展的基石，農會感謝所有農民的努力，並期許未來持續推動農業創新與永續發展。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝農民節，金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大活動，金門副縣長李文良（左）頒贈賀匾給常務監事許玉昭。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝農民節，金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大活動，金門副縣長李文良（左）頒贈賀匾給常務監事許玉昭。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大慶祝活動，與會貴賓與獲獎農民合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大慶祝活動，與會貴賓與獲獎農民合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大慶祝活動，金門副縣長李文良（左）頒發當選證書給新任理事長蔡水游。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大慶祝活動，金門副縣長李文良（左）頒發當選證書給新任理事長蔡水游。記者蔡家蓁／攝影

農會 農民 金門

延伸閱讀

金門縣表揚模範農民 持續推動農業創新與永續發展

金門區處邀用電大戶座談 助用戶調控產程降低電費

彰化縣農會選出三巨頭 張瀚天、黃正盛、呂佩臻出線　　

金門幼教博覽會熱鬧登場 「扎根零歲」政策成會場焦點

相關新聞

「高雄賀禮」設計爆發侵權疑慮 青年局：合法授權使用

高雄市府2023年委託設計團隊執行「高雄賀禮」設計專案，近日設計團隊發現，市府青年局未知會設計方或取得同意，擅自拆解與重...

屏東森林變垃圾場！清出400公斤廢棄家具 林保署將追查

林業及自然保育署屏東分署森林護管員近期巡護時，發現森林內遭人棄置大量廢棄家具及垃圾，嚴重影響森林環境與生態平衡，森林護管...

屏東欠稅大戶欠繳3570餘萬元 高樹鄉5筆土地遭法拍

法務部行政執行署屏東分署今年4月聯合拍賣日就在4月1日下午3點舉行，當天法拍屏東滯欠大戶鍾姓義務人欠繳所得稅3132萬元...

高雄國民黨晚會10里長抗議 被警方帶離未造成困擾

國民黨高雄市黨部今晚在鳳山區五甲龍成宮，舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，晚會未開場，高雄市政府市政顧問便帶10名...

金門歡慶農民節 農會盼縣府協助拓展農產通路助產銷

為慶祝農民節，金門縣農會今天首度在金湖飯店舉辦盛大活動，表揚5位模範農事小組長、34位模範農民及6位績優安全農業示範農戶...

高雄五福圓環停車格收費不一 「高費率車格」引發民怨

高雄五福路圓環因鄰近商區，交通量龐大，目前外圓環道路兩側有近80格停車位，位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。