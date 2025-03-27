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馬祖道路陡峭更勝本島山區 機車安全駕駛3點

中央社／ 連江縣27日電

觀光旺季將屆，而機車為馬祖觀光客主要交通工具。連江監理站今天首度舉辦機車安全駕駛訓練，強調馬祖道路陡峭程度更勝部分本島山區，騎機車須注意3要點，以確保行車安全。

交通部公路局台北市區監理所連江監理站今天上午首度舉辦機車安全駕駛訓練，共有10位學員參與，除民眾外，還包括連江縣警局南竿警察所新進警員。2小時課程中，學員還實際駕駛聚英路等南竿鄉易肇事路段，練習如何在急下坡、髮夾彎等狀況中，仍能保持安全。

大台北駕訓班經理黃飛發向中央社記者說明，馬祖地區車道狹窄，路面為水泥，彎道多且坡度平均為30度以上，與台灣本島行車環境大不相同，甚至比台灣部分山區還要陡峭，所以在馬祖騎乘機車，須注重行車速度，與前車距離須加大至少2倍，並切勿與汽車並排，或從汽車兩側超車。

台北市區監理所連江監理站長梁忠鍵今天告訴中央社記者，馬祖道路狀況十分特殊，且與本島差異很大，加上地區機車事故自摔比例偏高外，馬祖更是全台唯一無駕訓班縣市，故邀請大台北駕訓班教練來馬，指導民眾如何在馬祖如何安全駕駛機車。若成效良好，今後不排除持續舉辦。

參與學員蘇惠玲則認為，居民對在地路況都很熟，也知道哪些路段較危險，但透過機車安駕訓練，在轉彎或高低差大的路段，可以透過騎乘技巧來維持安全駕駛，結合理論跟實際練習，也是十分新鮮的經驗。

監理站 馬祖 駕訓班

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