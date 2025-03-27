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高雄五福圓環停車格收費不一 「高費率車格」引發民怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／攝影
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／攝影

高雄五福路圓環因鄰近商區，交通量龐大，目前外圓環道路兩側有近80格停車位，位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，第一小時50元，之後每小時100元，其他為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式，高費率車格缺乏指示牌面、標線模糊，若停入只能無奈繳費。

五福路圓環緊鄰大立商圈、捷運中央公園站，平時交通、人流量很大，市府2022年開放環內機慢車直行、外環開放車輛右轉，去年則將環內槽化線區域轉為人行空間，設置路緣石區別人車動線，並增設行穿線等，圓環道路兩側劃設車格，提供停車空間。

目前五福圓環已設79個垂直停車格，大立百貨門口外側有13格「高費率停車格」，而圓環另外3處的停車格為一般停車格66格；民眾抱怨同一圓環，收費標準不一，過個馬路就翻倍收費，且高費率停車格缺乏指示提醒牌面，部分標線已模糊不清，「停車後才發現是高費率，只能認命繳費，很不合理」。

高雄高費率停車格是在白色停車格線內再劃設黃色實線，收費時段為平日早上8時至晚上6時，第1小時50元、第2和第3小時每小時100元，每半小時計費1次，3個小時為循環，其餘時段依計時費率收費；相比一般計時停車格計為半小時15元，1小時30元，高費率停車格費用高出不少。

有民眾表示，相同地點、不同停車收費方式很不便民，應加設牌面，清楚告知收費標準，「不然每個人看到白黃線停車格，心底都怕怕的」；不過也有民眾認為，高費率停車格若只是短暫臨停，收費金額不會差太多，也能因此提醒大家盡速駛離，增加周轉率。

交通局回應，五福圓環的四角機能不同，因西南角大立百貨停車需求較高，市府與當地取得共識後，設置高費率停車格，以增加車格位周轉率，目前高費率格位的停車率約9成，高費率停車格均已劃設黃色標線並加註時段，提醒民眾，近期配合設置智慧車格，已全面新劃設清楚黃色，呼籲民眾路邊格位應盡量提供給有需求者，避免長期佔用。

五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／攝影
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／攝影
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／攝影
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／攝影
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／翻攝
五福路圓環道路有近80格停車位，但位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，其他處車格為一般計時停車格，民眾抱怨同一條路不同收費模式。記者宋原彰／翻攝

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