大港開唱、高雄櫻花季及張學友齊唱 市府實施交管

高雄市週末大港開唱、高雄櫻花季及張學友演唱會將於高雄駁二、夢時代、高雄巨蛋開唱，預估將湧入大批人潮。市府交通局今天表示，演唱會周邊將實施交通管制，建議多搭大眾運輸工具前往。

「2025大港開唱」將於3月29日及3日30日在高雄港蓬萊港區及駁二藝術特區登場，交通局表示，周邊路段公園二路、大勇路、大義街、必信街等路段將進行交通管制，呼籲民眾配合現場交通指揮人員指示行駛。

另外，因會場停車位有限，交通局也鼓勵歌迷可善用捷運及輕軌，搭乘高雄捷運橘線至O2鹽埕埔站下車，步行約10分鐘即可抵達會場。

「2025高雄櫻花季」於3月28日至3月30日在高雄夢時代廣場舉行，活動期間時代大道（中華五路至成功二路）實施交通管制，建議歌迷可搭乘高雄捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，或轉輕軌至C5夢時代站下車即可抵達會場。

「2025張學友60+巡迴演唱會」將於3月28日至3月30日在高雄巨蛋開唱，交通局表示，因高雄巨蛋周邊路段車多，且體育園區停車位有限，建議提前規劃交通方式，或可搭乘高雄捷運紅線至R14巨蛋站下車，步行5分鐘即可抵達會場。

交通局表示，因3場演唱會人潮眾多，民眾可將車輛停放於捷運周邊停車場，再轉乘大眾運輸工具前往會場，或善用公共運輸，順道遊覽高雄城市景點。