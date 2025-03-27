高雄茂林區土芒果 農損現金救助3/28起受理申報

高雄市茂林區土芒果（本地種）於結果期遭逢低溫，導致著果受影響，市府向中央爭取救助，農業部今天公告納入現金救助項目，每公頃救助新台幣8萬元，3月28日起至4月14日受理農民申報。

高雄市農業局表示，高雄土芒果約286公頃，以茂林區110公頃為主，其餘零星種植，茂林區早花的土芒果因低溫過長，影響結果致災。

經茂林區公所查報，及農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認茂林區土芒果災情，並向中央爭取救助，農業部今天公告納入現金救助項目，救助額度為每公頃8萬元，自3月28日起至4月14日止受理農民申報。

高雄市農業局表示，茂林區種植土芒果且受災損失達2成以上農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於4月14日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等文件，向茂林區公所申辦現金救助。

農業局表示，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若須低利貸款，也可洽當地農會辦理。至於金煌等改良種芒果，市府密切注意結果情形，農友若有受災可向區公所通報。