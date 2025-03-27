高雄茂林區土芒果 農損現金救助3/28起受理申報

中央社／ 高雄27日電

高雄市茂林區土芒果（本地種）於結果期遭逢低溫，導致著果受影響，市府向中央爭取救助，農業部今天公告納入現金救助項目，每公頃救助新台幣8萬元，3月28日起至4月14日受理農民申報。

高雄市農業局表示，高雄土芒果約286公頃，以茂林區110公頃為主，其餘零星種植，茂林區早花的土芒果因低溫過長，影響結果致災。

經茂林區公所查報，及農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認茂林區土芒果災情，並向中央爭取救助，農業部今天公告納入現金救助項目，救助額度為每公頃8萬元，自3月28日起至4月14日止受理農民申報。

高雄市農業局表示，茂林區種植土芒果且受災損失達2成以上農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於4月14日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等文件，向茂林區公所申辦現金救助。

農業局表示，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若須低利貸款，也可洽當地農會辦理。至於金煌等改良種芒果，市府密切注意結果情形，農友若有受災可向區公所通報。

芒果 農業部 高雄市

延伸閱讀

高雄岡山增公辦都更 將建2棟集合宅「含48戶社會住宅」

高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」 羈押期仍可看報看電視

左營、三民、楠梓三區登高雄去年最賣兩房熱區 專家：三關鍵掀熱賣

高市議會開議混戰 綠嗆藍營「噴口水」送面紙給陳其邁

相關新聞

高市議會開議混戰 綠嗆藍營「噴口水」送面紙給陳其邁

高雄市議會第4屆第5次定期大會展開，國民黨團批評陳其邁市府團隊用假資訊美化市政成績，並邀請市長參加今晚反罷免宣講。民進黨...

藍營批陳其邁騙騙騙！造假數字美化市政 高市府：數據皆有依據

高雄市議會國民黨團今對市長陳其邁做施政報告質詢，多名議員質疑市府用假資訊美化市政成績，批陳其邁已淪為「騙騙騙市長」，例如...

高雄五福圓環停車格收費不一 「高費率車格」引發民怨

高雄五福路圓環因鄰近商區，交通量龐大，目前外圓環道路兩側有近80格停車位，位在大立百貨門口的車格屬「高費率停車格」，第一...

高雄岡山增公辦都更 將建2棟集合宅「含48戶社會住宅」

高市府繼亞灣2期智慧公宅招商評選傳捷報後，今日再宣布岡山87期重劃區信義段46地號公辦都更案已評選出最優申請人，為三嘉開...

岡山87期重劃區公辦都更案評選出爐 將投資31億蓋住宅大樓

岡山行政中心新舊址跨區公辦都更案及捷運岡山路竹延伸線RK1聯開案去年簽約，市府都發局表示，岡山87期重劃區信義段46地號...

接棒「台灣觀光100亮點」4月主打星 馬祖邀你卡蹓趣

交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」，串聯全台22縣市行銷各地特色旅遊，並透過「環島月月Party」活動，提升國內旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。