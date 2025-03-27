高雄岡山增公辦都更 將建2棟集合宅「含48戶社會住宅」
高市府繼亞灣2期智慧公宅招商評選傳捷報後，今日再宣布岡山87期重劃區信義段46地號公辦都更案已評選出最優申請人，為三嘉開發建築股份有限公司領銜，與尚發營造股份有限公司組成「岡山信義合作聯盟」，全案預估投資約31億元，為北高雄儲備社會住宅能量。
高雄副市長林欽榮表示，岡山為北高雄科技廊帶重要核心城鎮，市府投入岡山開發及公共建設不遺餘力，岡山行政中心新舊址跨區公辦都更案及捷運岡山路竹延伸線RK1聯開案，分別於去年7、11月簽約，本案位於岡山大鵬九村生活圈，透過中央攜手合作公辦都更開發，讓公有土地發揮最大效益，與站前商圈及新行政中心共同串成三大核心，形成岡山鑽石金三角。
都發局長吳文彥說明，本案基地周邊擁坐醒村文化景觀公園等五公園，生活機能完善且交通便利，「岡山信義合作聯盟」規劃興建1.5萬坪量體，2棟地上14 ~15層/地下2 層，以及1棟地上17層/地下4層的集合住宅，社區中庭將留設十字軸線通道，營造人行舒適開闊景觀廊帶。
為呼應高雄市淨零減碳發展策略，都發局表示，本案採銀級綠建築興建，降低建築能源消耗，改善建築內外空氣品質和生態環境，另也取得合格級智慧建築、無障礙住宅建築標章及耐震標章，以達節能淨零建築之發展目標。
都發局指出，本案都更開發後將創造約409戶住宅及302席車位，市府可透過都市更新容積獎勵取得約48戶社會住宅（含23席車位），強化本市社會住宅的儲備量能；此外，「岡山信義合作聯盟」也承諾認養東側公園（公17）環境清潔。本案預計今年6月完成簽約後研擬都市更新事業計畫，明年第一季報核並比照都更168速審。
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