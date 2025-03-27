岡山87期重劃區公辦都更案評選出爐 將投資31億蓋住宅大樓
岡山行政中心新舊址跨區公辦都更案及捷運岡山路竹延伸線RK1聯開案去年簽約，市府都發局表示，岡山87期重劃區信義段46地號公辦都更案已評選出最優申請人，三嘉開發建築公司與尚發營造公司組「岡山信義合作聯盟」，全案預估投資約31億元，將蓋3棟集合住宅，此案未來與站前商圈及新行政中心形成鑽石金三角。
都發局長吳文彥表示，本案基地位於大鵬九村生活圈，「岡山信義合作聯盟」規畫興建1.5萬坪量體，2棟地上14 至15層、地下2 層，以及1棟地上17層、地下4層的集合住宅。
都發局指出，本案預計今年6月簽約，將創造409戶住宅及302席車位，市府可透過都市更新容積獎勵取得48戶社會住宅、23席車位，強化社會住宅的儲備量能。「岡山信義合作聯盟」另承諾認養東側公園（公17）環境清潔。
副市長林欽榮說，捷運岡山路竹延伸線RK1聯開案去年7月簽約、岡山行政中心新舊址跨區公辦都更案去年11月簽約，本案將與站前商圈及新行政中心串成三大核心，形成岡山鑽石金三角。
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