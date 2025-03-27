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屏東清明應景食品抽驗 檢出花生粉黃麴毒素超標

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣衛生局抽驗清明節應景食品，在傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等場所抽驗共52件，檢驗結果1件不符規定，為花生粉黃麴毒素超標；衛生局提醒，開封後應冷藏。

清明節即將來臨，衛生局今天新聞稿表示，已於傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等場所抽驗應景產品共52件，檢驗結果1件不符規定；為花生粉黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已請業者立即下架，並移請來源廠商所轄高雄市政府衛生局處辦。

衛生局指出，此次抽驗品項包含春捲、潤餅皮（春捲皮）、壽桃、花生粉、紅龜粿、豆干、禽肉品、豬肉、艾草粿、水產品、蔬菜類及香菇素雞等應景或祭祀產品；檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、甲醛、防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、規定外色素、動物用藥多重殘留、乙型受體素、動物用藥多重殘留（48項）、還原型孔雀綠、結晶紫及其代謝物等。

衛生局長張秀君提醒，祭祖供品長時間放置於室溫下容易孳生微生物，建議冷藏保存以維持食品新鮮度，祭祀後應將食品充分加熱後再食用，以避免食品中毒案件發生。另外，紅龜粿、草仔粿等粿類食品多以糯米製成，黏性高且不易消化，如有年長者或幼兒於食用時，最好能協助切成小塊後再食用，以避免發生食道阻塞，並提醒腸胃機能不佳民眾，應適量食用、以免消化不良。

張秀君也說，食用潤餅是清明節傳統習俗，呼籲民眾應避免選擇偏白或彈性過Q潤餅皮，以及花生粉購買後應妥善保存於適當條件，開封後應立即冷藏，以免增加黃麴毒素孳生風險。

抽驗 清明節 衛生局

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