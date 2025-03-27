接棒「台灣觀光100亮點」4月主打星 馬祖邀你卡蹓趣

交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」，串聯全台22縣市行銷各地特色旅遊，並透過「環島月月Party」活動，提升國內旅遊熱度，4月由連江縣接棒主打星，今天在交通部舉行交接儀式，觀光署長周永暉將主打星榮耀交給連江縣長王忠銘，象徵馬祖正式成為本月觀光焦點。

王忠銘表示，馬祖四季皆有獨特風景與活動，適逢4月藍眼淚旺季，縣府特別規劃「馬祖藍調時光」系列活動，包含「藍調時光夜光市集」與「追淚追星達人體驗」，結合當地三大觀光亮點「媲美鹿兒島的北竿大坵島」、「亞洲唯一的方塊海～莒光坤坵沙灘」與「馬祖地質公園」，讓遊客深度探索馬祖夜晚的獨特魅力。此外，為迎接未來馬祖至高雄航線的定期航班，縣府也將強化南部遊客的行銷推廣，期盼吸引更多旅客走進馬祖，體驗離島的迷人風情。

連江縣交通旅遊局表示，隨著夜間旅遊成為新興旅遊趨勢，馬祖藍眼淚已是全球知名的夜間奇景之一。今年藍眼淚季將搭配4月主打星活動，推出「藍調時光夜光市集」與「追淚追星達人體驗」，讓遊客能在浪漫的馬祖夜色中，感受藍眼淚與滿天星斗交織的美景。

藍調時光夜光市集」自3月29日至4月4日登場，以「藍調音樂、舒心體驗、療癒美食、趣味遊戲」為主題，每日下午3點至7點或5點至9點舉辦，活動期間，現場將有100分鐘的LIVE音樂演出，搭配漂漆扇DIY體驗、舞台互動遊戲、摸彩活動、伴手禮展售等豐富內容。4月4日兒童節當天，還有親子闖關遊戲及兒童唱跳秀，適合闔家同樂。此外，市集每日活動開始前30分鐘，現場服務台將發放早鳥好康，包含漂漆扇DIY體驗、馬祖特色飲料與點心、摸彩券等，數量有限，送完為止。

另一項重點活動「追淚追星達人體驗」，將於4月下旬至6月期間，在四鄉五島舉辦8場次，邀請在地達人帶領遊客探索馬祖夜景，尋找藍眼淚與滿天星光的絕美畫面。報名參加並全程參與的遊客，還可獲得多功能掛繩與手提探險燈，為夜間旅行增添趣味與便利。

為慶祝馬祖成為4月主打星，縣府也特別加碼兩大好康活動，鼓勵遊客深入體驗馬祖的自然與人文風光。第一項是「跳島大坵抽鹿角」活動，凡購買船票前往北竿大坵島，即可獲得馬祖主打星限量刮刮卡（限量5千份），有機會抽中可愛的鹿角造型髮箍及多家店家提供的專屬優惠。