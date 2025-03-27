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鳳山人憂大林蒲遷入學童排擠入學名額 高市府：不影響

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大林蒲遷村最快今年底啟動遷村登記，鳳山居民憂心受教權受影響，都發局表示，鳳山文中13、文小24兩處學校預定地會新設國中、國小各一所，會讓大林蒲與鳳山學童受教權雙贏。圖／高市都發局提供
高雄大林蒲遷村最快今年底啟動遷村登記，鳳山居民憂心受教權受影響，都發局表示，鳳山文中13、文小24兩處學校預定地會新設國中、國小各一所，會讓大林蒲與鳳山學童受教權雙贏。圖／高市都發局提供

高雄大林蒲遷村環評案已送環境部審議，最快今年底啟動遷村登記，鳳山區居民擔心安置地附近學校產生排擠效應，原住戶學童無法進入兩所總量管制學校就讀。市府表示，大林蒲遷村已規畫在鳳山兩處學校預定地新設國中、國小各一所，將配合遷村時程動工，可以無縫接軌；總量管制問題與遷村無關，尋求其他解決方法。

立委賴瑞隆透露，24日在立法院經濟委員會質詢，他要求經濟部加快行政作業，盼在今年底啟動大林蒲遷村登記，經濟部長郭智輝答詢表示「應該可以」。

大林蒲遷村進入新材料循環產業園區報編法定程序，因應未來遷村，高雄市府昨在鳳山區公所召開大林蒲遷村安置地變更前座談會，里民擔心遷村後恐影響原住戶學童進入總量管制學校，希望加速興建新學校腳步。

都發局回應，鳳山文中13、文小24兩處學校預定地會新設國中、國小各一所，大林蒲或鳳山學童，都不會因為大林蒲遷村影響受教權。

教育局進一步說明，未來鳳林國中遷校預估設置9班，鳳林國小及鳳鳴國小（含附設幼兒園）合併方式搬遷，國小設18班及幼兒園2班，兩所學校興建及開辦經費均由遷村預算支應，已完成規畫設計，會配合遷村動工。

教育局強調，鳳翔國中及鳳翔國小的總量管制問題是原本就有的課題，與遷村無關，考慮以調整學區或增班方式容納現有學齡人口。

除學校外，未來還會增闢1處多功能活動中心、1處幼兒園、1處公園、4處停車場、1所消防分隊處，以及遷移南成派出所、增加1處日照中心。

大林蒲遷村 幼兒園

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