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屏東縣抽驗清明節食品 花生粉黃麴毒素總量超標立即下架

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局確保民眾過節期間食用應景食品衛生安全，在傳統市場、春捲攤商、大賣場與超市抽驗應景產品共52件，有1件不合格。圖為抽驗畫面，非違規店家。圖／衛生局提供
屏東縣政府衛生局確保民眾過節期間食用應景食品衛生安全，在傳統市場、春捲攤商、大賣場與超市抽驗應景產品共52件，有1件不合格。圖為抽驗畫面，非違規店家。圖／衛生局提供

清明節將屆，屏東縣政府衛生局確保民眾過節期間食用應景食品衛生安全，在傳統市場、春捲攤商、大賣場與超市抽驗應景產品共52件，檢驗結果1件不符規定，花生粉黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已請業者下架，並移請來源廠商所轄高雄市政府衛生局處辦。

屏東縣衛生局表示，本次抽驗品項計有春捲、潤餅皮（春捲皮）、壽桃、花生粉、紅龜粿、豆干、禽肉品、豬肉、艾草粿、水產品、蔬菜類及香菇素雞等應景或祭祀產品。

檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、甲醛、防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、規定外色素、動物用藥多重殘留、乙型受體素、動物用藥多重殘留（48項）、還原型孔雀綠、結晶紫及其代謝物等，結果1件花生粉黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已請業者立即下架並移請來源廠商所轄高雄市政府衛生局處辦。

衛生局提醒，祭祖供品長時間放置於室溫下容易孳生微生物，建議冷藏保存以維持食品新鮮度，祭祀後應將食品充分加熱後再食用以避免食品中毒案件發生。

衛生局表示，另紅龜粿、草仔粿等粿類食品多以糯米製成，黏性高且不易消化，如有年長者或幼兒於食用時，最好能協助切成小塊後再食用，以避免發生食道阻塞的危險，並提醒腸胃機能不佳民眾，應適量食用，以免消化不良。

食用潤餅是清明節傳統習俗，呼籲民眾應避免選擇偏白或彈性過Q的潤餅皮，以及花生粉購買後應妥善保存於適當條件，開封後應立即冷藏，以免增加黃麴毒素孳生風險。

此次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx）。

屏東縣政府衛生局確保民眾過節期間食用應景食品衛生安全，在傳統市場、春捲攤商、大賣場與超市抽驗應景產品共52件，有1件不合格。圖為抽驗畫面，非違規店家。圖／衛生局提供
屏東縣政府衛生局確保民眾過節期間食用應景食品衛生安全，在傳統市場、春捲攤商、大賣場與超市抽驗應景產品共52件，有1件不合格。圖為抽驗畫面，非違規店家。圖／衛生局提供

屏東縣政府 潤餅 衛生局 食安

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