高市議會開議混戰 綠嗆藍營「噴口水」送面紙給陳其邁

高雄市議會第4屆第5次定期大會展開，國民黨團批評陳其邁市府團隊用假資訊美化市政成績，並邀請市長參加今晚反罷免宣講。民進黨團反擊國民黨亂噴口水，送衛生紙給市長陳其邁擦掉「口水」。陳其邁表示，高雄市府無論車禍數據或觀光人次都是正確數字，沒有造假。

市長陳其邁施政報告後緊接著質詢登場，國民黨團率先聯合質詢火花四射，不滿市府在交通A1死亡通報件數、槍擊及觀光人次造假，質疑市府團隊美化數字。議員許采蓁送邀請函給陳其邁，邀請他參加今晚龍成宮反罷免宣講。

民進黨團最後登場，議員黃文益說，國民黨亂噴政治口水，象徵性贈送面紙給陳其邁擦掉口水。陳其邁趁機回應國民黨提出的觀光人次及A1死亡人數質疑。他表示，6900多萬觀光人次是來自觀光署統計數字，涵蓋國內外旅客；高雄市府知道航班恢復比較慢，不能坐以待斃，所以在國內力拚演唱會及各式活動。

國民黨也質疑，去年高雄A1死亡車禍事件少報28件、槍擊案隱匿未通報。陳其邁認為高市警局是採用比較嚴謹的統計方式，並強調自己是公共衛生專業，死因問他最清楚。

陳其邁說，市府採取ICD-10（國際疾病分類），意外欄內有交通意外，若一人有車禍紀錄，過幾天自殺死了，卻被登記車禍死亡，這不合理；統計貴在資料正確，高雄是用正確數字來評估整體結果，這樣才能推論正確結果，在追逐城市進步過程中，希望大家就事論事。

此外，議員李雅慧指出，全球都關注4月2日美國總統川普的關稅大刀會揮向哪個國家，台積電首當其衝，已宣布在美國擴大投資，也讓台灣人擔心台積電是否變成美積電，台積電高雄設廠計畫是否會成泡影？

陳其邁回應，台積電高雄P1至P5廠，P1、P2已經在蓋，P3打地基，P4、P5通過環評，計畫已經在走，台積電高雄承諾與擴廠計畫沒有改變」；台積電有很多客戶在美國，這是他們為全球布局所做策略性考量，所以台積電是台灣公司也是美國公司，不會受到太多影響。