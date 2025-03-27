發展成旅遊季值得學習 南市35名議員澎湖考察「花火節」

台南市議會由議長邱莉莉、副議長林志展帶隊前往澎湖觀光考察，參訪澎湖國家風景區管理處、馬公第三漁港綜合旅館區興建營運移轉案等，肯定澎湖花火節不僅成功發展成旅遊季，且帶動澎湖觀光經濟大躍進。

跨黨派議員總計35人，25日出發到澎湖為期3天2夜經建考察。首日前往澎湖國家風景區管理處參觀，由處長郭振陵接待，並向參訪團進行多媒體簡報，介紹澎湖特有生態資源、人文歷史。

邱莉莉稱讚澎湖國家風景區方便遊客快速瞭解地方特色與文化，並肯定澎湖用心推廣觀光行銷，她以澎湖花火節為例，花火節不僅已成功發展成旅遊季，且帶動澎湖觀光經濟大躍進，更難得的是每年不斷求新求變，讓人想一看再看，其用心值得肯定。

此行還考察澎湖縣馬公第三漁港綜合旅館區興建營運移轉案，該案由澎湖縣政府主辦、駿宇公司投資興建，是澎湖地區首座融合旅館、休閒與商業設施的綜合型觀光旅館，曾獲金級旅館環保標章，並投入急難救助、淨灘等多項公益活動，獲得財政部第22屆民間參與公共建設金擘獎優等獎及公益獎殊榮。

林志展表示，其擴大整合政府和民間合作範圍及模式，台南市類似BOT案可借鏡。