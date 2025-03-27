藍營批「騙騙騙市長」造假數字美化市政成績 陳其邁：中央給的

高雄市議會國民黨團今對市長陳其邁做施政報告質詢，多名議員質疑市府用假資訊美化市政成績，批陳其邁已淪為「騙騙騙市長」，例如市府少提報A1死亡車禍數量、槍擊案數量，還有用觀光旅遊「人次」提高數目等，認為陳在玩數字遊戲、吹牛吹過頭，未來若陳升任中央高官，應該不分藍綠、傳遞正確資訊給大眾。

市議員黃香菽表示，市長從美國回來後公開許多資訊，高雄儼然要成為資訊大成，但目前高雄市政府組織沒辦法應付陳喊出的口號，希望能拿出魄力改善，「市長一直說要『緊緊緊』，實際卻是『騙騙騙』」，市府隱瞞很多不願公開的資訊、自行創造數據，像是陳上任後稱改善道路品質要如日本東京、打造車站第2個表參道，都沒有做到。

市議員許采蓁表示，高雄市府稱A1死亡車禍數量連年下降，先前卻爆出A1死亡車禍事件遭查出少報28件，原本A1事故10日內需提報警政署，全台縣市都是先通報再取消，只有高雄市先隱匿才慢慢補件，還稱高雄市未有槍擊案，之後才坦承有案件未通報，「一直在玩數字遊戲」，目前疑似還有19件疑似A1事故未提報。

市議員鍾易仲說，高市府稱去年觀光旅遊人次達6794萬人次，蟬聯2年全國冠軍，但觀光署稱去年來台旅遊數785萬人，7成去台北，僅3成到高雄，高雄機場從未出現爆滿人潮，原因就是高雄稱旅遊「人次」，而其他國家都是以「人數」計畫，此舉造成高雄數字漂亮，卻已失真；此外高雄市去年郵輪旅遊達7517人次，相比基隆8萬多人次差了10倍，高雄卻稱成功推動郵輪產業，「根本吹牛吹過頭」。

市議員白喬茵表示，市府稱全市吸毒人口連年下降，實際卻是未將第三、第四級毒品列入，地方政府不斷說謊，中央也本著事實說反話，行政院、內政部、勞動部、體育署都說立院刪減預算，導致無法運作，全都是造謠，陳其邁身為高支持度市長，是未來綠營明日之星，不應繼續附和綠營中央，應弭平社會裂痕，不分藍綠傳遞正確資訊。

陳其邁表示，他身為市長，目前是負責高雄市整體規劃，地方政府一般型、計畫型補助若按造中央預算計畫，一定會受到影響，相關數字都是由中央單位提供。警察局長林炎田表示，警局的做法都是以核實嚴謹的方式調查A1事件，今年度已全面改為依警政署規定，先行核報，去年度還有19件A1事故要等地檢署確認後才能提報。

高雄市警局交通大隊長黃元民回應，民國113年之前警政署針對提報A1事件程序尚無一致規範，但其實事故原因並非全是交通因素，有可能是身心、疾病等原因，因此高市過往做法都是先由檢方刑事相驗、複驗後，確認為A1事件才提報，以最嚴謹態度處理，去年10月警政署確立規範後，高市在114年起全面統一執行「先提報、後撤銷」，目前去年上半年仍有19件未複驗完成案，仍待複驗結果出爐，再滾動式陳報。