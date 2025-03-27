金門各鄉鎮成立防災協作中心 強化地方災害應變能力

因應極端氣候與天然災害頻發，金門縣政府依據總統府全社會防衛韌性委員會及內政部指示，結合公部門與民間資源，在全縣五個鄉鎮成立「防災協作中心」，金門縣長陳福海今天在縣務會議上，親自授旗予各鄉鎮長，宣告防災協作中心成立，象徵金門縣在防災體系建構上邁入新里程碑，未來將進一步提升地方在面對颱風、豪雨及其他突發災害時的應變效能。

在授旗儀式上，陳福海勉勵各鄉鎮長，未來透過防災協作中心機制，應與當地社區、企業及志工團體建立密切合作關係，平時進行盤點、訓練及演練，培養默契，確保災害發生時能迅速動員，執行避難收容、物資管理等任務。他強調，防災沒有假期，唯有超前部署，才能在災害來臨時將損害降到最低。

金門縣消防局表示，防災協作中心由各鄉鎮公所主任秘書（秘書）擔任主任，民政、社會課長擔任副主任，並畫分為4大組別，包括行政庶務組、教育訓練組、宣傳招募組及物資管理組，負責整合地方資源，在災害發生時協助媒合志工投入防救災工作，以填補公部門人力與物資的不足。此外，各鄉鎮將與地方企業、社區組織及熱心民眾合作，建立在地防災網絡，提高災害應變能力。

為確保防災協作中心能夠即時應變，縣府計畫定期舉辦兵棋推演及實兵演練，未來將依據金門地區可能面臨的風險，模擬颱風、豪雨、地震及海上突發災害等不同情境，測試應變機制的可行性。消防局強調，演練不僅有助於確認防災計畫的可行性，也能讓參與單位熟悉任務分工，提高災害發生時的協作效率。

此外，金門特殊的地理位置與戰地背景，使得防災工作更具挑戰性。由於島嶼資源有限，一旦發生重大災害，可能面臨物資供應鏈中斷的風險。因此，縣府也將透過防災協作中心，建立災時物資儲備機制，確保緊急物資能夠迅速調配，滿足居民需求。