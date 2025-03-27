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金門區處邀用電大戶座談 助用戶調控產程降低電費

中央社／ 金門27日電

台電金門區營業處今天舉行大用戶座談會，處長顏國俊說，盼藉座談會促進用戶對電力管理重視，共同面對日益增長用電需求及電力系統運行挑戰。

台電金門區營業處今天舉行民國114年度大用戶座談會，邀請契約容量達100瓩以上，約80名用戶參與，介紹金門地區供電現況、深度節能輔導政策等。

金門區處簡報金門供電狀況時表示，金門近5年用戶數、售電量等持續提升，且因離島發電成本較本島高，電價則和本島相同，因此金門區營業處一直處於虧損狀態。

金門區處透過新聞稿表示，此次座談會除介紹深度節能輔導政策，也包括如何透過「高壓用戶服務入口網站」各種模擬試算用電管理，供大用戶評估參加減少用電就給錢的需量反應負載管理措施等方案。

顏國俊說，此次座談會安排服務專員與大用戶進行桌邊服務，提供即時解答與建議處理，並分析評估不同產業特性，協助大用戶掌握自身用電情形以規劃調控產程用電，配合選擇最適合需求電價方案降低電費支出；他也說，盼藉座談會促進用戶對電力管理重視，共同面對日益增長用電需求及電力系統運行挑戰。

此外，座談會中也頒發感謝狀給精確調度需求達成節能減碳目標的金門酒廠實業股份有限公司、金門區漁會、駿陞事業股份有限公司與國立金門大學。

台電 金門 電價

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