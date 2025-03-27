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澎湖捐血人變少 中油營業處發起捐血挹注血庫

中央社／ 澎湖縣27日電

血庫鬧血荒，台灣中油澎湖營業處今天起一連3天發起公益捐血活動，澎湖區營業處長劉進參率先挽袖捐血，盼各方響應挹注血庫，高雄捐血中心品保組長王郁棻到澎湖訪視，表達感謝。

中油澎湖營業處響應「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，首場捐血活動今天登場，為期3天，凡前往馬公捐血站捐血250cc民眾，可獲300元中油禮物卡，500cc者則加倍送。

劉進參表示，捐血是一項簡單卻極重要行為，每次捐血都能拯他人生命，今天以行動率先挽袖捐血，包括中油員工、志工等也都陸續響應，馬公捐血站也來了不少民眾與阿兵哥加入捐血行列。

馬公捐血中心主任許文坤表示，澎湖受到駐軍減少與少子化等影響，目前每天到中心捐血民眾，都是少數幾人，面對捐血量下降、血庫缺血困境，在澎湖離島地區，感謝有中油等企業發動捐血活動，愛心挹注充實血庫血量；今天正好王郁棻到澎湖訪視，對中油發起捐血活動，表達感謝，而這也是澎湖地區公營企業今年首場捐血活動。

中油澎湖營業處表示，中油每年都辦理「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，澎湖營業處也都如期配合響應，平均每場次都有逾100人響應捐血，為血庫募集2萬5000cc鮮血，挹注缺血的血庫。

中油 捐血中心 澎湖

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