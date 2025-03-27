高雄「大港開場」29日登場 連2日鄰近道路交管12小時

高雄「大港開唱」音樂祭，3月29日、30日在高雄市鹽埕區駁二藝術特區等處登場。高雄市警局規畫附近道路交管措施，鹽埕部分地區這2天將交管12小時。

高雄市警交通大隊表示，鹽埕駁二藝術特區、高雄流行音樂中心和高雄港蓬萊商港區碼頭，舉行大港開唱音樂祭，包括台灣和來自國外的樂團及歌手登場表演，可能吸引樂迷，才規畫交通疏導管制措施，維護活動周邊交通安全。

警方公布，3月29日至30日，每天上午10時至晚間10時30分，鹽埕區東自公園二路、西到大勇路、堀江街；南由必信街、北至五福四路設交管。

高雄市政府另規畫免費接駁車，供民眾搭乘參加活動，可在鹽埕區公園二路62號上車，於鼓山區蓬萊路3號下車。由於大港橋橋面往返人潮多，在活動「南霸天舞台」演出後10分鐘，採單向管制，蓬萊港區人潮先行通過再放行。