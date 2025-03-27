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全台最南誠品書店清明開幕 第二款王船御守限量推出
屏東縣王船文化館去年開館，推出「溫的信仰」開館紀念御守，結果秒殺完售；今年縣府與東港東隆宮合作推出第二款「千歲巡狩」王船御守，4月3日起於正式開幕的誠品東港王船店限售，開幕期間也會有藝文表演、繪本活動及縣民相關優惠等。
文化處表示，「千歲巡狩」王船御守以王船造型設計強調船身細節，內含東隆宮溫王爺加持的平安符，承載對王船文化與溫王爺信仰的致敬，象徵乘風破浪，平安順遂，如同神舟般安穩，遠離災厄與不幸，售價399元。
誠品東港王船店是全台最南端的誠品書店，去年底試營運以來，每月吸引上萬人次造訪，預計4月3日正式開幕，書店面積將較現今擴增1倍，店內除了有逾萬冊書籍，並設立兒童玩教具專區，也將舉辦10場藝文活動，讓周邊居民及遊客深度連結屏東地方文化。
開幕期間除了有藝文表演，4月3日至13日誠品會員享有單筆滿千贈百的專屬優惠，屏東縣民每月最後一周周日「縣民日」持身分證，單筆享9折優惠，滿888元還可獲100元抵用券。
王船文化館4月4日至6日也推出「兒童版」定時導覽及迎王繪本故事活動，並匯集近30家手作美食品牌市集和街頭藝人表演，邀請民眾享受藝文與美食的派對。相關活動可至「屏東縣王船文化館」官方網站、粉絲專頁、IG查詢。
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