聽新聞
0:00 / 0:00

高雄鼓山魚市場轉型 植栽被挖惹議

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房重新營運，原本戶外花園的本土植物被移除，改種棕櫚、仙人掌。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房重新營運，原本戶外花園的本土植物被移除，改種棕櫚、仙人掌。記者王勇超／攝影

高雄鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房重新開幕，戶外花園先前花140多萬元種植的本土植物竟被移除改種棕櫚、仙人掌，原始景觀設計師埋怨看不到對原設計的尊重，籲租約到期後回復原狀，民代則批，植株才做好兩年半就移除，浪費公帑。

高市海洋局表示，鼓山魚市場改造花1.69億元，戶外地坪整建、排水系統、地質改良耗費約3千萬元，植栽花140多萬元，目前原本的植栽暫移到南星計畫區派員定時澆灌維護，租期屆滿後會研議是否恢復成原本綠化的樣貌。

屢傳經營不善的鼓山魚市場由漢來物業接手，改名新濱町海洋廚房重開張，集台灣話題美食於一堂，吸引民眾排隊嘗鮮，有人剛坐下來，一旁就有人「站崗」候位，業者指會在室外增加50個座位因應。不過魚市場「改版」後生意起死回生，民眾發現先前戶外的本土植栽竟被移除，原始景觀設計師吳書原氣炸。

吳書原說，魚市場與周邊地景完工後曾獲2023倫敦設計大獎—鉑金首獎等國際大獎，將來國際單位來台參訪看到現況，會不會以為台灣變成獎項的國際詐欺集團？國家財產、人民稅金可以任意摧毀的嗎？他呼籲租約到期後，回復原狀。

議員白喬茵說，市府授權漢來規畫設計，卻把剛做不久的本土景觀整個移除，等於白白浪費，市府未來應檢視合約，列出禁止變更事項，甚至提供原設計師圖稿給承包商共同協商微調，才能避免類似窘境。

議員張博洋表示，市府活化資產應有長遠配套，不是招商後就沒事，否則委外經營不善需提早終止合約，不免招來效能不彰及浪費公帑的罵聲。

廚房 設計師 議員

延伸閱讀

邱求慧掌產發署長提「四大支柱」 以AI推動產業雙軸轉型

戴「3D眼鏡看劇」只到6月底 科博館「立體劇場」轉型

邱求慧掌產發署提「四大支柱」主軸 運用AI推動雙軸轉型

高雄最美魚市場植栽耗費公帑140多萬元還得獎 2年半就移除挨批

相關新聞

高雄鼓山魚市場轉型 植栽被挖惹議

高雄鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房重新開幕，戶外花園先前花140多萬元種植的本土植物竟被移除改種棕櫚、仙人掌，原始景觀設計...

慶祝青年節 金門表揚各行業52位優秀青年與學子

為迎接青年節，救國團金門縣團委會於今天下午舉辦「金門縣青年節暨優秀青年表揚大會」，表彰在社會及學業領域表現傑出的青年，今...

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮接任 親曝首要任務「搶救柯文哲」

民眾黨主席黃國昌上任後，重新布局地方黨部，今天中央委員會通過高雄市黨部主委由律師劉家榮接任。劉家榮今立刻提出成立高雄危機...

衛福部同意金門急診醫療點數額外加成 預估年增2600萬補助

民進黨籍立委陳瑩長期關注離島醫療資源不足問題，繼去年協助金門獲得近億元醫療補助後，今年再度成功推動金門醫院急診醫療點數額...

遭審計部糾舉…澎縣府籲漁民出海要有CTR竹筏牌 牌照飆漲又讓業者吃不消

澎湖縣政府近日通知箱網及牡蠣養殖業者，由於業者搭載漁工出海作業的竹筏多是休閒漁政牌，導致縣府屢遭審計部糾舉，縣府因此希望...

高雄碳排居全國之冠 市府局處各推碳權主軸計畫加入減碳

高雄市碳排居全國之冠，占全國1/5，高雄市府推動減碳工作，除首長、同仁至淨零學院「拿證照」外，各局處更推動「碳權主軸計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。