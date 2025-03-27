高雄鼓山魚市場轉型 植栽被挖惹議

高雄鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房重新開幕，戶外花園先前花140多萬元種植的本土植物竟被移除改種棕櫚、仙人掌，原始景觀設計師埋怨看不到對原設計的尊重，籲租約到期後回復原狀，民代則批，植株才做好兩年半就移除，浪費公帑。

高市海洋局表示，鼓山魚市場改造花1.69億元，戶外地坪整建、排水系統、地質改良耗費約3千萬元，植栽花140多萬元，目前原本的植栽暫移到南星計畫區派員定時澆灌維護，租期屆滿後會研議是否恢復成原本綠化的樣貌。

屢傳經營不善的鼓山魚市場由漢來物業接手，改名新濱町海洋廚房重開張，集台灣話題美食於一堂，吸引民眾排隊嘗鮮，有人剛坐下來，一旁就有人「站崗」候位，業者指會在室外增加50個座位因應。不過魚市場「改版」後生意起死回生，民眾發現先前戶外的本土植栽竟被移除，原始景觀設計師吳書原氣炸。

吳書原說，魚市場與周邊地景完工後曾獲2023倫敦設計大獎—鉑金首獎等國際大獎，將來國際單位來台參訪看到現況，會不會以為台灣變成獎項的國際詐欺集團？國家財產、人民稅金可以任意摧毀的嗎？他呼籲租約到期後，回復原狀。

市議員白喬茵說，市府授權漢來規畫設計，卻把剛做不久的本土景觀整個移除，等於白白浪費，市府未來應檢視合約，列出禁止變更事項，甚至提供原設計師圖稿給承包商共同協商微調，才能避免類似窘境。

議員張博洋表示，市府活化資產應有長遠配套，不是招商後就沒事，否則委外經營不善需提早終止合約，不免招來效能不彰及浪費公帑的罵聲。