慶祝青年節 金門表揚各行業52位優秀青年與學子

為迎接青年節，救國團金門縣團委會於今天下午舉辦「金門縣青年節暨優秀青年表揚大會」，表彰在社會及學業領域表現傑出的青年，今年共有52人獲獎，包括19位社會優秀青年與33位高中職優秀學生。金門副縣長李文良表示，青年是社會未來的希望，政府與社會各界應積極提供舞台，讓年輕人展現才華。

這項典禮於今天下午在縣府多媒體簡報室舉行，包括李文良、縣府參議陳祥麟、教育處長孫麗琪、社會處長黃雅芬、金門大學學務長董燊、救國團金門縣團委會總幹事林啓良、各鄉鎮長及地方人士、學界代表都到場祝賀，場面隆重。

救國團金門縣團委會表示，此次獲獎者經過縝密遴選，獲獎者來自各行各業，涵蓋教育、醫療、軍公職、藝術及志工服務等領域，突顯金門青年多元發展的面向。其中，金湖國小附設幼兒園教師陳雅馨，因在學前教育的貢獻，將代表金門縣前往台北參加全國表揚。

李文良在致詞時表示，青年是社會未來的希望，政府與社會各界應積極提供舞台，讓年輕人展現才華，他強調，除了努力求學與工作，年輕人也應培養多元能力，例如政治參與、公共事務認識等，以適應快速變遷的時代。他也期許金門持續營造友善環境，留住優秀青年，共同發展家鄉。

林啓良表示，青年是社會的希望，也是國家未來的重要棟樑。他感謝各界對救國團活動的長期支持，並向所有受表揚的青年致以最熱烈的祝賀。他強調，這些獲獎的青年不僅在專業領域表現出色，也在社會公益、志願服務等方面發揮了積極的作用，他期許他們能夠繼續發揮自己的才華，為社會作出更多貢獻。

今年獲選的19位社會優秀青年為王政雄、李玖芳、李誠勇、李胤澤、吳俊育、吳哲瑋、林惠婷、林立洋、張庭語、許凱凌、陳逸偉、陳葳、陳雅馨、陳至人、盛莉、郭晉元、蔡百里、鄧維仁、莊伯尹。另有33位高中職優秀學生。