民眾黨高雄市黨部主委劉家榮接任 親曝首要任務「搶救柯文哲」

民眾黨主席黃國昌上任後，重新布局地方黨部，今天中央委員會通過高雄市黨部主委由律師劉家榮接任。劉家榮今立刻提出成立高雄危機處理小組，以「搶救柯文哲」為首要任務，關注地方基層，全力穩固基本盤。

高雄市黨部原由莊貽量擔任，在地方扎根多年，曾代表民眾黨參選市議員及立委均失利，本有意爭取續聘，最終宣告出局，由劉家榮接任。51歲劉家榮是知名律師，擁有國立中興大學法律系學士、中央警察大學法律系碩士學歷，曾任屏東律師公會理事長、全國律師聯合會律師研習所執行長，學經歷豐富。

他曾在2022代表台灣民眾黨參選高雄市旗津、鼓山、鹽埕區議員，以「民眾的事、就是我的事」為信念，提出多項地方發展政見，雖未選上，但接任主委職務，立刻提出成立高雄危機處理小組，並將搶救柯文哲視為首要任務。

劉家榮說，將全力穩固地方支持，貫徹柯文哲前主席政治信念、照顧好當地小草，拜訪地方意見領袖，深入了解民間隱痛疾，關注基層聲音，全力穩固基本盤。

他強調，會帶領市黨部團隊透過積極作為，重振高雄地區支持力量，確保民眾聲音不被忽視，未來市黨部將持續與地方緊密合作，讓民眾黨的理念在高雄深耕發展，為人民帶來更好的未來。