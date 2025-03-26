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衛福部同意金門急診醫療點數額外加成 預估年增2600萬補助
民進黨籍立委陳瑩長期關注離島醫療資源不足問題，繼去年協助金門獲得近億元醫療補助後，今年再度成功推動金門醫院急診醫療點數額外加成30%，預計每年可為醫院增加2600萬元經費，將於5月1日正式實施，進一步提升金門醫療量能。
陳瑩辦公室指出，隨著定居金門、馬祖及澎湖的原住民人口增加，當地醫療資源的需求持續攀升，2023年陳瑩與金門縣長陳福海會談時，深刻體認到離島醫療的不足，隨即展開與縣府的密切合作，透過立法院衛環委員會平台，積極爭取醫療補助。
金門縣衛生局表示，陳瑩長期耕耘立法院衛環委員會，過去成功推動「離島醫院健保給付標準」、「金門鄉親轉診交通補助」及「病危患者緊急空中轉診後返鄉補助」等政策，為金門累計爭取近億元補助，顯著改善當地醫療環境。
在去年爭取補助成功後，今年初金門醫院長王世典指派副院長董文雅與縣府聯繫，再度推動多年未果的急診醫療加成案，縣長陳福海也高度重視，指示衛生局長蔡建鑫及綜合發展處長王中聖，積極與陳瑩辦公室開會協商，推動補助計畫。
在陳瑩積極奔走下，此案最終獲衛福部列入健保總額會議議程，根據3月19日衛福部發函金門醫院的內容，會議決議同意金門急診醫療點數額外加成30%，並自5月1日起正式實施。
金門醫院評估，此決議將帶來每年2600萬元補助，顯著提升急診醫療服務與醫療量能，同時，縣府醫療發展基金也能進行更有效的資源配置，進一步優化醫療服務。
金門縣衛生局強調，未來將持續與中央及立法院保持密切聯繫，確保金門醫療資源穩定提升，減少居民因醫療不足而需轉診台灣本島的困境。
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