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遭監院糾舉...澎縣府籲漁民出海要有CTR竹筏牌 牌照飆漲又讓業者吃不消

聯合報／ 記者王勇超／澎湖即時報導
澎湖縣政府農漁局表示，將協助輔導養殖漁筏合法取得CTR竹筏牌。圖／農漁局提供
澎湖縣政府農漁局表示，將協助輔導養殖漁筏合法取得CTR竹筏牌。圖／農漁局提供

澎湖縣政府近日通知箱網及牡蠣養殖業者，由於業者搭載漁工出海作業的竹筏多是休閒漁政牌，導致縣府屢遭審計部糾舉，縣府因此希望業者能擁有CTR竹筏牌，讓出海作業合乎法規。但消息傳出後，CTR竹筏牌擁有者變得惜售，行情暴漲到60萬元以上，讓養殖業者大喊吃不消。澎湖縣政府農漁局說，沒有強制性，只是希望輔導養殖業者合法化。

澎湖縣的箱網養殖業者竹筏使用澎湖縣政府的休閒漁政牌，載客出海釣魚、發展箱網養殖觀光，但審計部認為休閒漁政牌只能單純釣魚，不能用在搭載漁工出海等用途，對澎湖縣政府提出糾舉。

澎湖縣政府農漁局說，為輔導箱網養殖業者合法化，近日以座談會等方式，通知業者要擁有CTR竹筏漁船牌，但並沒有要廢除休閒漁政牌，主要目的還是希望能輔導養殖業者合法出海作業。

澎湖的箱網業者說，縣府要求箱網業者CTR竹筏漁船牌的消息息傳出後，CTR竹筏牌，CTR牌照售價瞬間大漲，從原本1張行情價50萬元，暴漲到60多萬元，甚至還有持有者喊價到80萬元以上；甚至還有人在上周六問好價錢，約定周一要匯訂金，結果被對方取消交易。

箱網業者表示，一家業者少則2艘船、多則5、6艘，若要滿足縣府要求，至少需要100張CTR牌照，縣府應該要提供養殖業者合法購買CTR竹筏牌，價格也要合理化；且CTR竹筏牌出海須持船員證報關，業者聘雇的外勞要送到高雄受訓取得船員證，「相當麻煩」，而且來參訪的客戶多半沒有船員證，屆時如何出海也是問題。

澎湖縣政府農漁局表示，此舉是為了解決長期以來的問題，協助輔導養殖漁筏合法取得執照方向進行，並無強制力，目前已有7艘竹筏取得牌照，而未取得牌照的竹筏仍可正常出海，將加強宣導，避免業者誤解。

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