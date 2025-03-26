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高雄碳排居全國之冠 市府局處各推碳權主軸計畫加入減碳
高雄市碳排居全國之冠，占全國1/5，高雄市府推動減碳工作，除首長、同仁至淨零學院「拿證照」外，各局處更推動「碳權主軸計畫」，充電樁、冰水主機汰換、植林等共計6案碳權計畫執行中。
環保局昨天舉辦工作坊，環保局分享漢程客運電動公車抵換專案的申請經驗，去年取得1367噸減量額度，目前更公私協力，與民間業者合作，將570槍充電樁包裹，申請國際碳權機構Verra之碳權，已於去年底成功提送，能源效率提升部分。
經發局結合ESCO專案，與運發局、行國處合作，預計申請國家體育場、鳳山行政中心汰換冰水主機減量額度，已完成量測報告，10年總減量超過1100噸。
再生能源方面，水利局在旗美汙水廠設置光電系統，有別於以往躉售台電，此案選擇自發自用並向環境部申請「減量額度」，預計用於汙水廠碳中和示範計畫使用，在碳匯農業局則分享造林與植林碳匯專案。
財政局分享綠色債券計畫，去年發行20億元，今年1月再完成25億元，透過永續投資節省捷運利息支出，提供各局處推動淨零政策財政基礎參考。
環保局長張瑞琿說，碳權計畫目前6案，後續亦將持續評估農業畜牧糞尿、醫療業器具汰換、都市植林等申請案，除環境部減量額度外，也嘗試申請國際機構碳權，未來鼓勵企業提出碳權申請案，提升國際競爭力，加速達成減碳效益，邁向永續城市目標。
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