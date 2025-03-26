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國家發射場域落腳屏東滿州鄉九棚村 村民樂觀期待
歷經2年時間選址評估作業，國科會今日公布國家發射場域落腳於「屏東縣滿州鄉九棚村」，消息傳出在地居民都非常開心。九棚村為滿州鄉最小的村，人口流失嚴重，在地居民都希望發射場域設立後，能穩定帶動地方發展。
國科會於去年8月27日公告「屏東縣滿州鄉九棚村」與「臺東縣達仁鄉南田部落」2處，為國家發射場域候選場址，經辦理公聽會、進行評選審查後，今日確認國家發射場域位址為九棚村。
滿州鄉長古榮福說，聽到這個消息真的非常高興，九棚的確是最佳場址，不但離中科院九鵬基地很近，也比較接近赤道，衛星收訊更穩定清楚；村民歡迎設場的民調也高於台東南田，超過8成的村民都贊成設場。
他說，九棚是滿州鄉最小的村，設籍人口300多人，常住人口只剩100多人。未來發設場域設置後，相信會穩定帶動地方發展，也希望場域內部要招聘人員，能優先聘用在地鄉親，也能培訓在地學生，畢業後回鄉工作，根留故鄉。
九棚村劉姓居民表示，很歡迎國家發射場址設在九棚，村民們都很期待。九棚有很棒的天然風景，九棚大沙漠是台灣罕見的沙丘地型景觀，海岸線也是美不勝收，希望未來發展太空科技產業同時，也能帶動地方觀光產業。
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