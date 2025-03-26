被評為「優良立委」 陳玉珍強調持續爭取地方建設

廿一世紀基金會旗下評鑑平台「口袋國會」公布立法院第11屆第二會期立委評鑑結果，金門立委陳玉珍表現突出，獲頒「全院優良立委」，陳玉珍表示，身為離島立委，雖需頻繁往返金門與台灣，時間受限，但仍努力為選區爭取資源，並積極參與立法院審議，獲此肯定是對她工作的鼓勵，也期許自己未來能持續推動金門建設。

「口袋國會」為民間監督立委問政的評鑑平台，根據立法院議事與發言紀錄，評估立委的法案提案數、法案通過率、修正案提案量及發言表現，此次評鑑中，陳玉珍在法案全文通過數及部分通過數兩項表現突出，因此獲頒優良立委。

玉珍指出，她自擔任立委以來，始終關注金門發展需求，積極參與法案修訂，推動離島基礎建設。特別是在本會期擔任立法院財政委員會召集委員，審查財政收支劃分法，成功讓該法案三讀通過，為金門每年增加約60億元經費，強化地方財政，並投資於教育、長照及經濟建設。

除了國會問政，陳玉珍也強調，她長期致力於選區服務，積極舉辦會勘、協調會及考察，關注金門醫療、交通及基礎建設問題。例如，她持續推動醫療前後送機制，確保金門病患能及時獲得醫療資源。此外，她也推動修訂離島建設條例，希望透過法制保障金門等離島的長期發展。

她也表示，作為金門立委，她的責任不僅是監督中央政府施政，更要確保離島能夠獲得足夠資源發展，「我會繼續努力，爭取更多中央補助，讓金門有更好的未來。」

陳玉珍以「金門坦克」自詡，表示自己在立法院不畏衝突，敢於為民眾發聲，她過去因在立法院內與民進黨立委發生激烈爭執而引發關注，但她強調，這次獲評優良立委，證明她不僅敢於為正義發聲，也能與其他立委理性討論，推動法案順利通過。