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火箭發射場域在屏東九棚村 縣長周春米：太空產業蓄勢待發全力配合

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國科會去年8月公告屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域其中一處候選場址，去年在九棚旅遊資訊站舉行公聽會，鄉親期盼發射場落腳九棚，圖為去年開公聽會情況。圖／屏東縣政府提供
國科會去年8月公告屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域其中一處候選場址，去年在九棚旅遊資訊站舉行公聽會，鄉親期盼發射場落腳九棚，圖為去年開公聽會情況。圖／屏東縣政府提供

歷經2年選址評估作業，國科會今26日宣布第一個國家火箭發射場定案落腳屏東縣滿州鄉九棚村。屏東縣長周春米表示，屏東縣擁有發射火箭得天獨厚地理優勢，牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，有太空產業進駐屏東科學園區及科技產業園區，即將形成產業供應鏈，太空產業在屏東蓄勢待發，縣府將全力配合推動。

周春米感謝國科會及審查委員支持，周春米表示，縣府已計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來縣府與國科會、國家太空中心攜手合作太空科技立足屏東、開創星未來。

 為建置國家發射場域，國科會去年8月27日公告「屏東縣滿州鄉九棚村」與「台東縣達仁鄉南田部落」及2處候選場址，同年11月30日及12月1日分別辦理候選場址公聽會後，就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標進行評選審查。國科會今辦國家發射場域選址作業第四次審查會議，決議確認國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村。

 消息第一時間傳來，縣府團隊十分振奮，周春米說，自國科會開始勘選國家發射場域候選場址以來，縣府團隊傾力配合，除了與國科會、滿州鄉公所共同進行地方溝通，取得居民簽連署書全力支持外，縣府團隊更協助國科會盤點各項基礎設施，包括地籍圖資更新、水電、醫療、聯外交通路網升級配套，做好各項準備。

縣府表示，國家火箭發射場確定落腳屏東後，國科會後續將展開實質規畫及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。國科會也特別重視與在地既有的歷史及人文結合，與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升知識教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益。

同時國科會考量該2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，將結合2地優勢推動國家科技發展，並將規畫建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館，與發射場域共榮共好。

國科會去年8月公告屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域其中一處候選場址，去年在九棚旅遊資訊站舉行公聽會，鄉親期盼發射場落腳九棚。去年開公聽會情況。圖／屏東縣政府提供
國科會去年8月公告屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域其中一處候選場址，去年在九棚旅遊資訊站舉行公聽會，鄉親期盼發射場落腳九棚。去年開公聽會情況。圖／屏東縣政府提供
歷經2年選址評估作業，國科會今26日宣布第一個國家火箭發射場定案落腳屏東縣滿州鄉九棚村。屏東縣長周春米表示，太空產業在屏東蓄勢待發，縣府將全力配合推動。圖／報系資料照
歷經2年選址評估作業，國科會今26日宣布第一個國家火箭發射場定案落腳屏東縣滿州鄉九棚村。屏東縣長周春米表示，太空產業在屏東蓄勢待發，縣府將全力配合推動。圖／報系資料照

國科會 太空

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