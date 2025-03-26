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加速大林蒲遷村 高市府啟動都市計畫變更程序

中央社／ 高雄26日電

為加速大林蒲遷村，高市府啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，近日召開變更前座談會，除了廣徵民意，也讓遷村地與安置地的居民了解變更重點。

高雄市都發局表示，為協助經濟部儘早完成新材料循環產業園區報編，正式辦理遷村，高市府啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，以落實遷村安置計畫。

都發局說明，有關「土地方案一坪換一坪」及「住宅區換住宅區、商業區換商業區」條件，包括於安置地新增1處商業區街廓，及增設必要的出入道路。

另外，為增加居民可建築樓地板面積，預定將住宅區容積率提高至300%。而為提升遷村安置地區的生活品質，也將增加托育、日托、社會住宅等社會福利設施。

都發局表示，都市計畫變更程序將先辦理變更草案公開展覽前座談會，3月26日及27日分別在鳳山區公所及小港區中油大林蒲康樂活動中心舉辦，除廣徵民意，也讓遷村地與安置地的居民都能了解都市計畫變更的重點。

至於遷村地（新材料循環產業園區）的都市計畫變更進度，都發局表示，新材料循環園區的都市計畫變更案是由經濟部主辦，經濟部即將完成草案，最快可在4月公開展覽。

此外，經濟部也在3月初提送二階環評的範疇界定資料，環境部已排定4月7日召開會議審查。都發局表示，市府會促請經濟部儘快完成全部法定程序，儘早與遷村居民簽約、啟動實質遷村。

都發局指出，座談會將蒐集與會者的意見作為草案規劃參考，草案預定今年5月公展，也會再次舉辦說明會向各界說明變更方案內容。

材料 都市計畫

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