屏東春天音樂盛典 台灣祭、三大日音樂節4月登場

中央社／ 屏東縣26日電

屏東兩大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月分別在墾丁大灣遊憩區與屏東縣立體育館前草地登場，縣府邀樂迷到屏東聽歌、逛市集。

屏東縣政府今天舉行屏東春天音樂盛典記者會。傳播暨國際事務處指出，邁入第5屆的台灣祭將在4月3日至5日於墾丁大灣遊憩區登場，有百萬天團美秀集團、金曲獎最佳樂團血肉果汁機、滅火器及宇宙人等陣容，並邀請美國、日本及香港等知名樂團到場演出，現場超過百組多元化樂團。

傳播處表示，台灣祭年年吸引來自世界各地樂團參與，更有許多國外音樂人願意自掏腰包參加，今年樂團徵選報名共計350組，包含來自日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、英國、韓國等國的音樂人。另外，「南方大唱全國原創大獎賽」也將在台灣祭現場舉行，冠軍將代表台灣參加Coming Kobe音樂祭演出。

傳播處表示，以流行音樂為主的屏東三大日音樂節，迄今已邁入第8年，今年於4月11日至13日在屏東縣立體育館前草地開唱，16組藝人輪番上陣，包括金曲歌后楊乃文、台語金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連續3天接力演出，要讓樂迷大飽耳福。

除了音樂演出外，4月12、13日也與知名市集品牌「雄店市集」合作推出春天音樂市集，將有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚等。

另外，因應三大日音樂節活動人潮，4月11日晚上10時起至4月14日清晨5時，於屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）進行封路，以利硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意。

屏東縣政府 樂團 音樂

延伸閱讀

屏東春天音樂盛典台灣祭 三大日音樂節接續登場  

屏東推動長照家庭托顧 家托員富使命感：不只影響一個人的生命

屏東枋山擬設風機 環委指「如讓鳥過關斬將」再審

屏東南州鄉代表罷免4月投票 當權派出奇招正副主席互換

相關新聞

高雄鼓山魚市場轉型 植栽被挖惹議

高雄鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房重新開幕，戶外花園先前花140多萬元種植的本土植物竟被移除改種棕櫚、仙人掌，原始景觀設計...

慶祝青年節 金門表揚各行業52位優秀青年與學子

為迎接青年節，救國團金門縣團委會於今天下午舉辦「金門縣青年節暨優秀青年表揚大會」，表彰在社會及學業領域表現傑出的青年，今...

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮接任 親曝首要任務「搶救柯文哲」

民眾黨主席黃國昌上任後，重新布局地方黨部，今天中央委員會通過高雄市黨部主委由律師劉家榮接任。劉家榮今立刻提出成立高雄危機...

衛福部同意金門急診醫療點數額外加成 預估年增2600萬補助

民進黨籍立委陳瑩長期關注離島醫療資源不足問題，繼去年協助金門獲得近億元醫療補助後，今年再度成功推動金門醫院急診醫療點數額...

遭審計部糾舉…澎縣府籲漁民出海要有CTR竹筏牌 牌照飆漲又讓業者吃不消

澎湖縣政府近日通知箱網及牡蠣養殖業者，由於業者搭載漁工出海作業的竹筏多是休閒漁政牌，導致縣府屢遭審計部糾舉，縣府因此希望...

高雄碳排居全國之冠 市府局處各推碳權主軸計畫加入減碳

高雄市碳排居全國之冠，占全國1/5，高雄市府推動減碳工作，除首長、同仁至淨零學院「拿證照」外，各局處更推動「碳權主軸計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。