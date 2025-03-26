屏東春天音樂盛典台灣祭 三大日音樂節接續登場  

春天來屏東聽音樂！屏東二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，4月起連二周登場，3至5日台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾，11日至13日三大日音樂節在屏東縣立體育館前草地開唱，邀請樂迷們，來屏東聽好歌、逛市集。

縣府傳播暨國際事務處表示，邁入第5屆台灣祭4月3日在墾丁大灣遊憩區登場，繼228連假舉辦行前派對「南國趴」，為台灣祭敲響開場樂章，今年台灣祭有百萬天團美秀集團、金曲獎最佳樂團血肉果汁機、滅火器及宇宙人等陣容，邀請美國、日本及香港等樂團演出，現場超過百組多元化樂團。

傳播處說，台灣祭年年吸引世界各地樂團參與，有許多國外音樂人自掏腰包參加，今年樂團徵選報名350組，來自日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、英國、韓國等國的音樂人。此外，「南方大唱全國原創大獎賽」台灣祭舉行，冠軍代表台灣參加「Coming Kobe」音樂祭演出。

台灣祭除了有百組樂團輪番演出，4月3日到5日，有文創市集、輕食、手作體驗以及拍貼機等，更不能錯過超高人氣活動全明星躲避球，最後一天熱血開打。

以流行音樂為主的屏東三大日音樂節，4月11到13日在屏東縣立體育館草地開唱，16組藝人輪番上陣，金曲歌后楊乃文、金曲歌王許富凱、亞洲舞王羅志祥、畢書盡等超強卡司，連三天接力演出。

傳播處表示，屏東三大日音樂節第8年，是屏東知名音樂季品牌活動，縣府日前官方臉書公布名單，第一天有孫淑媚、曾心梅、殷正洋、李麗芬、于台煙；第二天有血肉果汁機、許富凱、芒果醬Mango Jump、小男孩樂團、溫室雜草、宋德鶴，第三天有羅志祥、楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、ANGIE安吉等藝人。

除了音樂演出外，4月12、13日兩天，三大日也與知名市集品牌「雄店市集」推出春天音樂市集，有古著老物、原創設計、職人手作、風格選品及各式美食佳餚。

因應三大日音樂節人潮，4月11日晚上10點起至4月14日清晨5點，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）封路，以利相關硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意。