金秀賢不來高雄「遭市府施壓？」 陳其邁今解釋：僅表達關切

韓星金秀賢因爆出和已故女星金賽綸醜聞，原訂30日來台參加高雄櫻花季，在連日爭議聲浪下，高雄市長陳其邁昨已喊話「呼籲民間主辦單位慎重考量」，官方昨日就宣布確定取消金秀賢行程；陳其邁被質疑施壓民間，今日再度解釋，市府只是表達關切、重申立場，最後仍是由民間主辦做決定，後續飯店、交通票退費爭議，市府消保官也會全力協助。

陳其邁表示，市府昨天是由秘書長跟民間主辦單位做協商，向對方重申市府立場，希望能夠慎重考量，因為目前該事件還沒有落幕，尤其在韓國也有很大、很多討論，「我們只表達我們關切的立場，希望他們能夠慎重考量，決定是由民間主辦單位自己所作的決定」，市府從活動籌辦，到後期爆出爭議事件，都與主辦方保持密切聯繫、充分溝通。

但許多外縣市民眾為了參加活動、一睹金秀賢，已訂好高鐵、飯店，後續恐有退票等消費爭議；陳其邁表示，主辦單位應該要做好相關退票措施，至於衍生的交通、住宿等問題，這個是屬於民法相關爭議，市府會請消保官全力協助，萬一如果市民或其他縣市民眾有相關的消費爭議，市政府都會全力協助。

金秀賢原先於3月30日預計參加高雄櫻花季音樂節，擔任3天的壓軸嘉，並參與OPENPOINT粉絲見面會活動，然而主辦方7-ELEVEN昨日在社群媒體發文，宣布取消金秀賢行程，為確保購票觀眾權益，活動當日將採取全額退款，持原票券免費入場。主辦方會於31日上午10點起開始退款，退款期間至4月15日晚上11點59分。