高雄設智慧城市發展委員會 陳其邁遭問：機關層級太低

高雄市政府研考會與資訊處將於今年9月1日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，組織條例已獲市政會議通過，送議會審議；今日高市議會開議，市長陳其邁拜會國民黨團時遭議員質疑，委員會層級比「局」層級還低，應改為設立「資訊局」並精簡其他功能性較低局處；陳其邁回應委員會能晉用更多科技人篩，人力、經費不會低於資訊局層級。

國民黨團總召黃香菽表示，議會程序委員會許多委員對於「智慧城市發展委員會」有疑慮，認為委員會層級不如「局」，反而應成立「資訊局」；而市府部分局處功能性似乎沒較小，希望市府能組織再造；市議員劉德林表示，為了能更服務市民，在如今時空背景變換之下，組織再造有必要，例如毒防局在行政法規上有很多限制。

劉德林表示，市府若經歷組織再造，能將更多預算、人力用於發展智慧城市，因此「智慧城市發展委員會」組織條例在5月1日送回市府，讓市府能修正內容；市議員李眉蓁表示，目前應精簡市府閒置的局處，思考是否將智慧城市發展委員會套用在局編制上。

副市長李懷仁表示，智慧城市發展委員會屬市府一級機關，市府亟需高階資訊人才，而「委員會」能任用高階主管數量相較「局」為多，反而「局」是專責業務，但資訊內容需橫跨各局處，未來研考會業務也會併入智慧城市發展委員會中，不會廢止，人力和預算上不會較低，桃園在張善政上任後也改為資訊委員會，六都都有類似作法。