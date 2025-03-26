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高雄設智慧城市發展委員會 陳其邁遭問：機關層級太低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市長陳其邁表示，委員會層級能晉用更多高科技人才，尤其目前高科技、人工智慧人才在外待遇很好，甚至不願意進入公家機關體系，市府必須極力延攬人才。記者宋原彰／攝影
市長陳其邁表示，委員會層級能晉用更多高科技人才，尤其目前高科技、人工智慧人才在外待遇很好，甚至不願意進入公家機關體系，市府必須極力延攬人才。記者宋原彰／攝影

高雄市政府研考會與資訊處將於今年9月1日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，組織條例已獲市政會議通過，送議會審議；今日高市議會開議，市長陳其邁拜會國民黨團時遭議員質疑，委員會層級比「局」層級還低，應改為設立「資訊局」並精簡其他功能性較低局處；陳其邁回應委員會能晉用更多科技人篩，人力、經費不會低於資訊局層級。

國民黨團總召黃香菽表示，議會程序委員會許多委員對於「智慧城市發展委員會」有疑慮，認為委員會層級不如「局」，反而應成立「資訊局」；而市府部分局處功能性似乎沒較小，希望市府能組織再造；市議員劉德林表示，為了能更服務市民，在如今時空背景變換之下，組織再造有必要，例如毒防局在行政法規上有很多限制。

劉德林表示，市府若經歷組織再造，能將更多預算、人力用於發展智慧城市，因此「智慧城市發展委員會」組織條例在5月1日送回市府，讓市府能修正內容；市議員李眉蓁表示，目前應精簡市府閒置的局處，思考是否將智慧城市發展委員會套用在局編制上。

副市長李懷仁表示，智慧城市發展委員會屬市府一級機關，市府亟需高階資訊人才，而「委員會」能任用高階主管數量相較「局」為多，反而「局」是專責業務，但資訊內容需橫跨各局處，未來研考會業務也會併入智慧城市發展委員會中，不會廢止，人力和預算上不會較低，桃園在張善政上任後也改為資訊委員會，六都都有類似作法。

市長陳其邁表示，委員會層級能晉用更多高科技人才，尤其目前高科技、人工智慧人才在外待遇很好，甚至不願意進入公家機關體系，市府必須極力延攬人才，議會各黨團都贊同發展智慧城市，理念一致，市府會持續與議會溝通，目前在智慧城市推動委員會內，已有很多國際科技大廠高階主管擔任委員，「委員會」制能繼續延攬這些人才擔任諮詢顧問，這是好的方向，「設置上沒有太大分歧，只是名稱上還會多加溝通」。

高雄市府研考會與資訊處將於今年9月1日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，組織條例已獲市政會議通過，將送議會審議。記者宋原彰／攝影
高雄市府研考會與資訊處將於今年9月1日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，組織條例已獲市政會議通過，將送議會審議。記者宋原彰／攝影

人力 議員 陳其邁

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