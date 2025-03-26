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清明連假台灣祭車潮將湧墾丁 車城至墾丁交管看這裡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁牌樓後方中間及兩側空地，台灣祭活動期間可停放機車。圖／警方提供
墾丁牌樓後方中間及兩側空地，台灣祭活動期間可停放機車。圖／警方提供

清明連假將至，屏東縣政府也於4月3日至5日，在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，將吸引大批人潮，為了疏緩返鄉遊子與各地旅客湧入的車潮造成交通壅塞，恆春警方於各易壅塞路段及觀光景點加強疏導，並針對易壅塞路段實施交管措施。

車城地區台26線主線道路壅塞時的替代道路，南下車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

墾丁大街4月3日至5日每日16時至24時實施「人車分流管制」，台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉，行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線；北上車輛由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路，至墾丁牌樓左轉接台26線。

墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，墾丁路文化巷、通海巷、佛光巷及和平巷亦禁止車輛通行，將視人潮及車流狀況提前或延後實施。

管制期間大灣路段兩側禁止停車，墾丁大街周邊道路停車場，有大型車輛34格、小型車約674格；墾丁牌樓後方中間及兩側空地，台灣祭活動期間可停放機車。警方將嚴格執行違規停車拖吊作業，違停機車將立即移置墾丁警光會館停車場保管。

恆春警分局呼籲，民眾出門前可先了解各項交通疏導措施，並隨時收聽警廣路況報導，掌握即時交通狀況，避開壅塞路段及時段，並請民眾配合交通疏導管制措施小心駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強違規取締。

墾丁大街人車分流。圖／警方提供
墾丁大街人車分流。圖／警方提供
車城、墾丁替代道路。圖／警方提供
車城、墾丁替代道路。圖／警方提供
墾丁大街周邊停車場配置。圖／警方提供
墾丁大街周邊停車場配置。圖／警方提供
墾丁大街人車分流。圖／警方提供
墾丁大街人車分流。圖／警方提供

墾丁 屏東縣政府 清明節

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