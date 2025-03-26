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高雄最美魚市場植栽耗費公帑140多萬元還得獎 2年半就移除挨批

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓山魚市場的戶外廣場的花園造景，本來是種植本土植物。圖／吳書原提供
鼓山魚市場的戶外廣場的花園造景，本來是種植本土植物。圖／吳書原提供

鼓山魚市場由漢來物業接手後，改名「新濱町海洋廚房」重新開幕，民眾發現戶外的花園造景，耗費140多萬元的本土植物被移除改種棕梠、仙人掌。民代說，戶外景觀植物才做好2年半就被移除，有浪費公帑之嫌。打造鼓山魚市場周邊地景的景觀設計師吳書原說，「看不到對原設計的尊重」，市府應在租約到期，要求回復原狀。

鼓山魚市場的戶外廣場，是以「港邊浮島」為概念，使用能抵擋海風、高溫的台灣櫸木、宜梧、苦楝、台灣海桐、倒卵葉楠、蘄艾、金絲草等本土植物，將海浪的波動感延續至陸地。漢來物業重新整修後，為了讓場內風格需與戶外景觀搭配，吸引遊客停留等商業考量，重新花錢把戶外造景改種棕梠、仙人掌，引發討論。

吳書原說，鼓山魚市場與周邊地景完工後，獲得2023倫敦設計大獎（鉑金首獎）、2023金點設計獎標章、2023德國iF設計獎、2024義大利A’design Award，幫高雄市拿到這麼多國際獎項，將來這些這些給獎的國際單位來台參訪看到現況，「會不會以為 我們台灣變成獎項的國際詐欺集團？」

吳書原表示，鼓山魚市場的周邊地景耗費超過2000萬元，新的經營團隊進場後，把本土植物改成仙人掌、棕梠，「對原設計的尊重到底在哪裡」、「國家的財產、人民的稅金是可以任意摧毀重建的嗎」，他認為市府應在租約到期，要求漢來回復原狀。

鼓山魚市場設計師趙建銘說，設計師對於設計被變動會很不舒服，「可以理解他（指吳書原）的心情」；大家用這麼多心力，把原本像是廢墟的地方改造成具有美學的建築，他更關心的是「可不可以經營起來」，鼓山魚市場能經營起來，完成水岸統整，像母雞帶小雞，帶動當地的發展。

議員白喬茵說，市府授權漢來設計規劃時，沒考量到才剛做不久的本土景觀整個被移除，等於白白浪費，市府未來應檢視相關合約，列出禁止變更事項，或要求變更後盡量以本土植物造景優先，甚至提供原設計師的圖稿給承包廠商共同協商微調，才能避免未來再發生類似窘境。

市議員張博洋表示，市政府資產活化，應該有軟硬體兼顧的長遠配套，「不是單純把土地招商給廠商後就沒事了」，一旦發生委外經營不善需要提早終止合約等情事，不免讓人有政府效能不彰的質疑，更招來浪費公帑的罵聲。

海洋局說，鼓山魚市場總體經費1.69億元，戶外的廣場的地坪整建、排水系統、地質改良，耗費約3000萬元，其中植栽費用約140多萬元，目前植栽已移植到南星計畫區域並定時派人員澆灌及維護，租期屆滿時會再研議維持現有造景設計或恢復成綠化的樣貌。

鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」，原本戶外花園的本土植物被移除，改種棕梠、仙人掌。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」，原本戶外花園的本土植物被移除，改種棕梠、仙人掌。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」重新開幕後，戶外花園造景的本土植物，被移除改種棕梠、仙人掌。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」重新開幕後，戶外花園造景的本土植物，被移除改種棕梠、仙人掌。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場的戶外廣場以「港邊浮島」為概念，使用能抵擋海風、高溫的台灣櫸木、宜梧、苦楝、台灣海桐、倒卵葉楠、蘄艾、金絲草等本土植物，將海浪的波動感延續至陸地。圖／吳書原提供
鼓山魚市場的戶外廣場以「港邊浮島」為概念，使用能抵擋海風、高溫的台灣櫸木、宜梧、苦楝、台灣海桐、倒卵葉楠、蘄艾、金絲草等本土植物，將海浪的波動感延續至陸地。圖／吳書原提供
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」重新開幕，原本戶外花園的本土植物被移除改種棕梠、仙人掌，並設置打卡地標讓遊客拍照。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」重新開幕，原本戶外花園的本土植物被移除改種棕梠、仙人掌，並設置打卡地標讓遊客拍照。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」重新開幕後，戶外花園造景的本土植物，被移除改種棕梠、仙人掌。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場改名「新濱町海洋廚房」重新開幕後，戶外花園造景的本土植物，被移除改種棕梠、仙人掌。記者王勇超／攝影

議員 高雄市

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