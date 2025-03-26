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屏東推動長照家庭托顧 家托員富使命感：不只影響一個人的生命

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
安排認知活動-數量配對。圖／屏東縣府長照處提供
安排認知活動-數量配對。圖／屏東縣府長照處提供

屏東縣政府推動家庭托顧服務以來，至今有43處托顧家庭提供服務，家托員雖來自不同職業背景轉職，卻存著相似信念與使命感，投入家托，提供更貼近家庭生活照顧模式，為服務使用者及其家屬帶來溫暖支持。

屏東縣政府長期照護處表示，家庭托顧（簡稱家托）為長照服務模式之一，家托員在自家提供半日或全日型照顧，同一時段最多服務4人，協助身體照顧、日常生活照顧、備餐及協助沐浴等需求。

長照處指出，家托員小柔原本從事臨床護理，曾至失智據點服務，接觸失智長者，在護理前輩分享，了解家托照顧，決定創立家托站。小柔提到，個案范姓老婦患重度失智，對陌生環境很抗拒，剛開始到家托，需家屬陪同，過程經常出現情緒不安、重覆問話。甚至曾發生復康巴士范姓老婦送到家托門口，她堅持不下車，只好又將她載回家。

小柔並未因此而放棄，耐心觀察需求。她發現范姓老婦因腳趾甲變形導致趾縫易濕疹，細心協助修剪指甲、照護皮膚，沐浴後幫擦乳液。也運用過去在失智據點經驗，設計延緩失能及認知促進活動。慢慢地，對家托產生安全感，不再需家屬陪同，每當復康巴士抵達，看到小柔就露出笑容，並主動伸出手示意要小柔牽她下車，從排斥到接納讓小柔很感動。

小柔說，「如果我們所做的事，不只影響一個人的生命，甚至能延伸至整個家庭，這樣的價值遠勝外界認同。」家托對她來說，不僅是一份工作，更是一條值得堅持往前走的道路。

家托員小珮在醫院擔任24小時看護20年，直至某天與籌備家托站夥伴交流，決定投入家托。小珮說，她的服務對象阿城老翁剛到家托時，因為新冠確診加上小中風住院，導致身體虛弱、雙腳彎曲無法伸直，甚至需要公主抱才能上下床，當時的他不僅身體不適，心情也充滿負面情緒。

經由小珮細心陪伴，每天關心需求，並透過長照處連結治療師資源，幫助老翁逐步學習使用助行器，過一段時間，阿城老翁終能夠靠著助行器短距離行走，也逐漸開朗，甚至會主動幫助其他來家托站長者。

小珮說，長期從事看護工作，日夜顛倒影響健康，家中環境本來就是無障礙，轉職家托，有正常作息，也能在服務同時陪伴失能父母，投入家托服務，改善生活品質，讓她用多年累積照顧經驗，幫助需要的人。

長照處表示，家托不僅是一種類去機構化照顧服務，透過家托員照顧專業，為長者提供在家ㄧ般溫暖陪伴。如果您或身邊的親友有長照服務需求，請撥打長照服務專線1966洽詢。

家庭托顧服務，進行認知促進桌遊活動。圖／屏東縣府長照處提供
家庭托顧服務，進行認知促進桌遊活動。圖／屏東縣府長照處提供
家托員陪同練習使用助行器。圖／屏東縣府長照處提供
家托員陪同練習使用助行器。圖／屏東縣府長照處提供
引導家托長者伸展運動。圖／屏東縣府長照處提供
引導家托長者伸展運動。圖／屏東縣府長照處提供
連結治療師教學復能動作。圖／屏東縣府長照處提供
連結治療師教學復能動作。圖／屏東縣府長照處提供

失智 屏東縣政府 長照

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