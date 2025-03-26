漢神巨蛋運動用品店2女「灣家」？ 業者出面解釋了
網路流傳照片，畫面是2名女子疑似在漢神巨蛋的運動用品店前爭執，其中一人倒地、另一人抬腳作勢踢人。網友直呼「超扯」並詢問是不是在「灣家（台語：打架）」。漢神巨蛋說，因商場內的運動用品店家要舉辦特價優惠活動，由店員擺拍後貼上網路，想要引發話題，「不是在打架」。
網友昨天在Threads貼出一張照片，只見一名女子倒地、用雙手勉強撐起上半身，另名女子雙手高舉並抬起右腳作勢踢人，畫面如同周星馳電影「食神」中，少林寺十八銅人毆打主角並大喊「得罪方丈還想逃」的經典橋段。
這張照片引起網友議論，有網友問「超扯，發生什麼事」，有人留言回應「好像過兩天有活動，什麼75折」、「有在搶東西的樣子」、「好像超大聲在喊我的我的這樣」，也有人說「聽他們在吵什麼這是我先拿到的， 然後一個就倒地上了」。
漢神巨蛋表示，商場內有運動用品店業者要推出75折優惠活動，昨天找店員擺拍畫面，想要作為流量密碼，貼上網路引發話題，不是在打架。轄區左營警分局說，未接獲民眾通報有人在漢神巨蛋內打架。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言