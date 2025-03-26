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漢神巨蛋運動用品店2女「灣家」？ 業者出面解釋了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
2名女子疑似在漢神巨蛋的運動用品店前爭執，其中一人倒地、另一人抬腳作勢踢人。圖／翻攝自h.darrel_hsu的Threads
2名女子疑似在漢神巨蛋的運動用品店前爭執，其中一人倒地、另一人抬腳作勢踢人。圖／翻攝自h.darrel_hsu的Threads

網路流傳照片，畫面是2名女子疑似在漢神巨蛋的運動用品店前爭執，其中一人倒地、另一人抬腳作勢踢人。網友直呼「超扯」並詢問是不是在「灣家（台語：打架）」。漢神巨蛋說，因商場內的運動用品店家要舉辦特價優惠活動，由店員擺拍後貼上網路，想要引發話題，「不是在打架」。

網友昨天在Threads貼出一張照片，只見一名女子倒地、用雙手勉強撐起上半身，另名女子雙手高舉並抬起右腳作勢踢人，畫面如同周星馳電影「食神」中，少林寺十八銅人毆打主角並大喊「得罪方丈還想逃」的經典橋段。

這張照片引起網友議論，有網友問「超扯，發生什麼事」，有人留言回應「好像過兩天有活動，什麼75折」、「有在搶東西的樣子」、「好像超大聲在喊我的我的這樣」，也有人說「聽他們在吵什麼這是我先拿到的， 然後一個就倒地上了」。

漢神巨蛋表示，商場內有運動用品店業者要推出75折優惠活動，昨天找店員擺拍畫面，想要作為流量密碼，貼上網路引發話題，不是在打架。轄區左營警分局說，未接獲民眾通報有人在漢神巨蛋內打架。

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