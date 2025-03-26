屏東南州鄉代會主席 改任副手避罷免

屏東縣南州鄉4月19日將進行鄉代會主席葉俊緯及代表湯智雄的罷免投票，罷免前葉俊緯出奇招，請辭主席職務。鄉代會連2天開臨時會，選出原副主席黃登凱為主席、葉俊緯為副主席，主席與副主席職務互換，避免罷免成功。

南州鄉公所與代表會關係緊張，11名鄉代分兩派，去年因刪減預算鬧得不可開交，最後竟演變為相互罷免。罷免葉俊緯的理由為刪減公所相關預算；罷免湯智雄的理由則為未參加今年總預算小組審查會議，未利益迴避等。兩案均成立合併於4月19日投票。

24日代表會舉辦臨時會，葉俊緯上午請辭主席，由副主席黃登凱代理，文件送縣府備查並變更流程，下午隨即進行主席選舉，由黃登凱「轉正」當選主席。昨日進行副主席選舉，葉俊緯當選副主席，正副主席互換，鄉民嘖嘖稱奇。

葉俊緯說，刪預算是多數決，對方卻只針對他1人而非全部提罷免，明顯是覬覦主席職務；辭主席改任副主席，是在捍衛多數代表權益，跟參選下屆鄉長無關。

地方人士分析，鄉代會兩派人數只差1票，若葉被罷免成功而湯未成功，兩派人數就會一樣，屆時改選主席鹿死誰手未可知，不如早一步「換主席」掌握先機。

葉出身政治世家，是立委徐富癸在南州的重要支柱，南州區農會前總幹事黃俐甄未獲續聘，下屆也可能參選鄉長，加上現任鄉長劉美吟尋求連任，明年可能3強鼎立。