左營果貿社區外牆剝落 盼添補助

左營區果貿社區有「小香港」之稱，是火紅打卡景點，13棟大樓屋齡近40年，近年不斷有外牆磁磚、水泥脫落，居民憂心風險高，但無法負擔高額整修費，市府建管處雖提供建物維護補助，每年僅1萬元，杯水車薪。議員建議國土署及高市府都發局整合現有補助方案。

市府表示，都發局依據都市更新整建維護相關規定，協助社區修繕外牆，工務局建管處也請該社區管委會應依據公寓大廈管理條例規定，注意周邊安全維護措施，避免磁磚剝落造成損壞或人員受傷。

高雄果貿社區，近年大樓磁磚脫落問題嚴重，遊客認為修補過後的痕跡「不美觀」。記者王勇超／攝影

果貿社區1985年興建至今，居民說，高空掉落的磁磚曾經把1樓店面的鐵皮雨遮砸到變形。攝影愛好者也發現，居民在外牆使用水泥與防水漆補脫落的磁磚，「看起來像是貼了藥膏，很不美觀」。

果貿社區聯合管理委員會主委邱文容表示，果貿社區原本是國宅，1996年起每戶月收取200元管理費，近年找人整修外牆磁磚，平均1年要花6萬至7萬元，市府建管處1年僅可申請1萬元，根本不夠用。

邱文容說，若以「拉皮」方式修補外牆磁磚，經費相當龐大，中央最多補助50%，還要先把鐵窗拆除，「住戶多是長者，不想拆、也不想動」，要都更也很困難，希望政府專案補助。

市議員白喬茵說，果貿社區從公部門轉換為社區區分所有權人，國防部在規畫上有非常多漏洞，才衍生現在局面，應挹注資源介入維護及後續處理。

議員黃文志也建議，國土署及市府都發局應整合現有補助方案，盡快啟動後續程序。