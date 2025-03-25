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連江縣府北竿鄉政座談 縣長王忠銘：各鄉盈餘比縣府多

中央社／ 連江縣25日電
連江縣縣長王忠銘 圖／連江縣政府提供
連江縣縣長王忠銘 圖／連江縣政府提供

連江縣政府今天前往北竿鄉舉行鄉政座談暨擴大主管會報。縣長王忠銘在會中說，目前各鄉歲計賸餘均高於縣府，若涉及鄉民自身權益，可用鄉庫預算支應，不能以民代壓力要縣府出錢。

連江縣政府今天由縣長王忠銘率領縣府各局處主管，前往北竿鄉舉行鄉政座談暨擴大主管會報，並邀請北竿鄉長吳金平、國民黨籍連江縣議員周瑞國、北竿鄉民代表會等民代出席。因發言與討論踴躍，會議時間逾4小時，有主管私下透露「難得鄉政會議開這麼久」。

民進黨籍北竿鄉民代表詹庭語於會中發言指出，北竿鄉桶裝瓦斯桶無法「舊換新」，衍生的押金重新計算等問題，縣府須出面解決。王忠銘回覆，重要的是解決問題，若北竿鄉民無桶裝瓦斯可用，縣府應當出面解決，但若涉及鄉民自身權益，則不應用民意代表壓力，要求縣政府出錢解決問題。

王忠銘接著語帶激動強調，各鄉歲計賸餘金額均高於縣府，只是「不願意講」，縣與鄉的權責應劃分清楚，且補貼北竿鄉民瓦斯桶押金約需新台幣300萬元，以北竿鄉約9000萬的鄉庫盈餘絕對足夠，隨即拍桌怒斥，縣府不該凡事站在第一線「300萬北竿鄉自己出」。

隨後，王忠銘語調轉緩，坦承修為不夠，多次強調發言「激動但無惡意」，而馬祖僅1間業者經營桶裝瓦斯業務，且需接受財政部補助才能維持營運。若業者退出馬祖地區桶裝瓦斯市場，民眾斷炊才是縣府最頭痛的事情，故此事縣府與主管的產業發展處無法給出答案。

會中吳金平與后沃村長陳鈺麟均指出，上周末甫結束的北竿硬地超級馬拉松，僅吸引600餘台灣本島民眾參與，且民眾參加完後便轉往南竿等繼續旅遊不說，今年人潮少到連加班機都沒有，質疑大費周章舉辦活動，對北竿實質助益有限，並認為縣府應投入更多經費在北竿觀光發展。

王忠銘則回應，縣府持續整合縣內觀光資源，包括今年度的觀光宣傳摺頁等，都會納入各鄉舉辦的活動，也會協助整合交通部觀光署馬祖國家風景區管理處的資源。至於各鄉發展觀光所需經費，可由各鄉提出計畫，縣府協助爭取預算與落實。

主管 王忠銘 馬祖

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