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防農作遭破壞 高市補助防猴電圍網開放申請

中央社／ 高雄25日電

為防治野生動物破壞農作，高雄市府推廣架設電圍網，針對台灣獼猴危害農作物狀況進行防治。農業局今天表示，今年電圍網補助計畫已開放申請，有需求的農民可洽區公所提出申請。

農業局今天在杉林區農會舉辦說明會，介紹架設技巧與注意事項，並安排參訪鄰近設置電圍網的農田，讓農民實際觀摩，進一步推廣正確的防治設施設置方式。

高雄市政府農業局表示，淺山地區耕作農民長期面臨野生動物頻繁侵擾農田啃食作物，成為一大困擾。根據調查，危害農作物的野生動物種類包括山豬、山羌等，其中最常見的是台灣獼猴。

為防止野生動物損壞農作物，農民普遍採取放鞭炮、設置誘捕籠、加高圍籬等方式驅趕，但效果往往不盡理想。近年來政府推出輔導農民裝設「電圍網」，至今已累計補助58個案場，面積達95公頃，大幅降低農損。

農業局指出，防猴電圍網是透過加裝「電牧器」，採用類似電蚊拍的高電壓、低電流原理，讓獼猴及野生動物「觸痛而退」達到嚇阻效果。若農地位於山坡地不易架設電圍網，可改用聲音驅趕器及防猴網罩，以綜合方式達到防治效果。

農業局表示，今年電圍網補助計畫已開放申請，凡農地因獼猴造成損失，且從事鳳梨、檬果（芒果）、荔枝、水蜜桃及其他果樹，及蔬菜、豆類、咖啡等作物栽培的農戶，農地面積達0.2公頃（含）以上並為合法使用者，皆可就近向區公所提出申請，並由農業局審核。

農業局長姚志旺說，電圍網為目前最有效的獼猴防治方式，補助計畫由政府補助3/4，農民僅約需負擔1/4費用，補助範圍最高2公頃、補助金額最高新台幣23萬元，鼓勵農民踴躍申請。

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