價差近9倍！台灣祭4月登場 非法旅宿業哄抬1晚7980元

南台灣音樂盛事「台灣祭」今年4月3到5日在墾丁舉行，有網友在臉書社群「爆廢公社」發文，有旅宿業者在台灣祭期間，一間獨立客房，兩張床，一晚要價7980元，非台灣祭期間只要895元，並寫到「有活動跟平日差太多了吧！」，價差近9倍。屏東縣府表示，防止業者趁機哄抬房價，啟動全面稽查，確保住宿市場公平透明。

有網友在臉書社群「報廢公社」發文說，4/4－4/5（墾丁台灣祭價格），有活動跟平日差太多了吧！（都可以買機票了吧？，＃我是搶到其他旅館3300元，只是覺得扯PO文一下，附上截圖，非台灣祭日期，No parking lot，一間獨立客房一張床，895元。在台灣祭期間4月4日到4月5日，1間獨立客房，2張床，變成7980元。

以獨立音樂為主題台灣祭，今年邁入第5年，每年吸引逾百萬人次到墾丁朝聖。屏東縣府交旅處表示，經查No parking lot為非法旅宿業者，經營旅宿已違反發展觀光條例，縣府已派員前往了解。若涉及違反相關旅宿規定，將依發展觀光條例第55條論處，呼籲大家訂房時可先上交通部觀光署旅宿網查明是不是合法旅宿業以免造成權益受損。

交旅處表示，民眾也可參考屏東縣所推金鑰獎友善店家資訊，再直接與合法旅宿業者聯繫或透過業者訂房系統下訂。若旅客發現業者疑似任意哄抬房價行為，可向縣府縣長信箱或1999專線陳情。