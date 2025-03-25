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成立服務處引關注 劉櫂豪：充滿各種可能性好地方

中央社／ 台東縣25日電
前民進黨立法委員劉櫂豪雖已退黨，但從未鬆口會以無黨籍身分參選下屆台東縣長選舉。圖／聯合報系資料照片
前民進黨立法委員劉櫂豪雖已退黨，但從未鬆口會以無黨籍身分參選下屆台東縣長選舉。圖／聯合報系資料照片

退出民進黨參選立委失利的「小英基金會」副執行長劉櫂豪，將在台東成立服務處，引台東政壇關注。劉櫂豪說，就是有個地方讓大家聚會聊天，還有「充滿各種可能性的好地方」。

原是民進黨籍在台東連任3屆立委的劉櫂豪，在這屆立委選舉黨內初選輸給賴坤成，退出民進黨以無黨籍參選，結果和賴坤成兩人皆落選。

立委選後，劉櫂豪沉寂一段時日，後來北上接任「小英基金會」副執行長，和綠營保持良好關係。今年春節過後進一步陪同前總統蔡英文走完全程阿朗壹古道。外界解讀劉櫂豪可能重返政壇。

日前劉櫂豪在群組放上他將在台東市成立服務處，整修中的影片，再度引起政壇關切，並諸多揣測，認為未來的縣長和立委選舉劉櫂豪應該不會缺席。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問表示，服務處就設在台東市中心更生路12號，他在政壇服務這麼多年，有許多朋友，有了一個新據點，可以讓朋友聚會聊天、小型講座、腦力激盪、聚集動力，還有「充滿各種可能性的好地方」。

劉櫂豪進一步表示，他知道外界會跟政治聯想在一起，這很難避免，但台東是他生活的地方，希望有據點跟大家一起努力，未來情勢如何，不是他個人能決定，初步先設據點給大家交流或辦小型研討會，持續關心地方，讓大家找他方便一點。

劉櫂豪 台東 立委選舉

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