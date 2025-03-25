金秀賢不來高雄櫻花季了！ 主辦單位宣布取消金秀賢演出活動

韓星金秀賢原先於3月30日預計參加高雄櫻花季音樂節活動，然而，25日7-ELEVEN於社群媒體發文，宣布金秀賢參加行程取消，為確保購票觀眾權益，活動當日將採取全額退款，持原票券免費入場。

7-ELEVEN表示，本次活動因演出嘉賓金秀賢行程調整，3月30日高雄櫻花季與OPENPOINT粉絲見面會活動，將進行異動與調整。

購票觀眾可全額退款，持原票券免費入場，7-ELEVEN說明，原購買2025年3月30日票券之觀眾仍可於當日持票入場觀賞當日表演，主辦單位將於2025年3月31日上午10點起開始辦理退款，購買2025年3月30日票券之觀眾可依退款程序辦理票券全額退款。