屏東枋山設10支風機恐影響候鳥遷徙 環評委員不滿評估簡略要求補件

有開發單位規畫在屏東縣枋山鄉楓港村農地設置10部風機，環境部今下午舉行環境影響說明書專案小組初審會議，會議過程中不但遭民間鳥會代表、屏東縣府、枋山鄉公所輪番質疑，多數環評委員也認為開發單位在評估風機對生態，尤其是候鳥遷徙路徑的衝擊不夠確實，也未完整呈現在地居民聲音，要求補件後再審。

該案開發單位為屏盛風力發電股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，規畫於屏東縣枋山鄉設置10部風機，風機單機裝置容量約為4至5 百萬瓦(MW)，總裝置容量約為40到50百萬瓦(MW)，每座風機基座總面積約為660平方公尺； 並以11.4或22.8千伏(kV)電纜沿既有道路鋪設，總長度約6.2公里。

中華鳥會代表劉先生說，候鳥遷徙的飛行受到天氣影響會改變飛行習慣，開發單位調查日期限制會造成數據失真，建議必須挑在候鳥大量過境時才有足夠多的觀察數據，真實描繪候鳥的飛行路徑及所受影響。他強調，過境鷹群在9月、10月受到落山風吹撫影響，飛行高度會將至200、100甚至50米，剛好是風機高度，這些都應該考量在內。

屏東縣府代表則質疑，環說書內並未著墨太多地方意見，僅宣稱有召開公開說明會，縣府要看到地方居民支持的聲音，否則原則上不會支持此案。枋山鄉公所代表也說，鄰近的原住民部落會受影響，且部落大多是老人家，對噪音承受度低，開發單位應該到部落開說明會，才能清楚部落想法。

多名環評委員除質疑地方溝通不夠充分，也批評風機對生態、地質影響的相關資料都太過簡略，應強化風機對猛禽活動區交互影響分析，尤其風機規畫密度偏高，又沿溪谷設置，難道要過境候鳥過五關斬六將？必須釐清生態數據的合理性、調查時間、頻率及方法。更有委員當場批評開發單位做的報告避重就輕、只取有利數值，有違反作業規範疑慮，讓他看了很生氣。

也有委員擔心，不少風機鄰近道路，開發單位稱只在清晨、傍晚會造成眩影，但這兩個時段是視線最不佳的時候，不少國家明確限制風機與道路距離，開發單位應更細緻評估對交通安全的影響性。

開發單位解釋，已拜訪過獅子國中校長、楓港國小告知設置風機影響性，後續也會持續加深地方溝通。

最後專案小組要求開發單位再補件、修正說明各風機機組噪音、振動、眩影等對鄰近敏感受體（包括民宅、學校、聚落、產銷班、農田、道路）的影響及差異性，強化減輕對策及檢討環境監測計畫，並審慎評估風機設置地點的適宜性，並加強利害關係人溝通等13項內容，在6月30日前送小組再審。