被影射跟安捷航空關係匪淺 立委陳玉珍駁斥不實指控

針對今天有媒體報導影射金門縣立委陳玉珍與安捷航空關係密切，甚至指稱安捷打著陳的旗號在金門橫行。對此，陳玉珍嚴正駁斥，她強調，不論是對過去的飛特立公司，或是現在承包的安捷航空，她都「非常不滿意」，與這些業者毫無私交，甚至「非常討厭與厭惡」，對於媒體的不實報導，不排除提告捍衛個人的清譽。

「我對這兩家業者，都非常討厭、不滿意、甚至很厭惡」陳玉珍今天在受訪時激動表示，她說，這兩家先前都有狀況，飛特立是發生勞資糾紛時，她曾為勞工發聲，近期安捷航空出現醫療專機延誤，造成民眾枉死，兩起案件她都收到民眾陳情，她也正式發函要求衛福部檢討，並提出改善方案。陳玉珍認為，這兩家都做不好，「很不滿意」。

陳玉珍說，這兩家業者當初一承包金門的醫療後送業務時，都曾來拜訪過她，但她只是禮貌跟他們會面，之後就沒往來，「跟他們的公司負責人也沒有任何交情」，她強調，身為金門立委，對於醫療後送的品質絕不妥協，一定會要求廠商做好服務，並已多次要求主管機關檢討改善。

陳玉珍表示，金門作為離島，醫療後送是鄉親們不得不面對的問題，無論是哪一家公司承包，她都堅持站在病患與家屬立場，要求業者提供最安全、最快速的後送服務。因此，無論是過去飛特立公司發生勞資糾紛時，她曾為勞工發聲，或近期安捷航空出現醫療專機延誤等爭議，她都已她強調，自己唯一關心的是金門鄉親的健康權益，而非任何單一業者的利益。

此外，針對媒體影射她的助理「身穿承包廠商制服進出航空管制區」，陳玉珍也嚴正駁斥，表示她的助理協助鄉親處理後送事宜時，一直都穿著印有「陳玉珍服務團隊」字樣的背心，相關影像可在她的臉書查證，絕無可能穿著承包廠商制服，如今卻遭惡意抹黑，她感到相當憤怒。